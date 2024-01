CMT: Messe Stuttgart zieht positive Bilanz trotz weniger Besuchern

per Mail teilen

Weniger Besucher, aber zufriedene Ausstellende: Die Urlaubs- und Tourismusmesse CMT zieht kurz vor Ende eine positive Bilanz. Am Abschlusswochendene gibt es zwei Zusatz-Angebote.

Die Messe Stuttgart zieht zwei Tage vor Ende der Urlaubs- und Tourismusmesse CMT eine positive Bilanz. Viele Ausstellerinnen und Aussteller in den Messehallen auf den Fildern seien sehr zufrieden, erklärten die Veranstalter. Die Besucherzahlen dürften allerdings etwas unter denen vom Vorjahr liegen, so die Prognose - 2023 kamen 265.000 Besucherinnen und Besucher. Gerade zur Wochenmitte sei es dieses Jahr etwas ruhiger gewesen. Die winterliche Witterung, insbesondere das Blitzeis habe viele Besucherinnen und Besucher abgehalten, so die Vermutung.

Caravaning ist mit der Messe sehr zufrieden

Dennoch zeigt sich die Messe mit dem bisherigen Verlauf der CMT zufrieden - und viele Ausstellerinnnen und Aussteller ebenfalls. So etwa im Caravaning-Bereich: "Es gibt eine Riesennachfrage nach unseren Produkten, nach unserer Urlaubsform. Und wir haben jetzt auch deutlich mehr Abschlüsse als im Vorjahr", sagte Matthias Euch vom Deutschen Caravaning Handels-Verband. Zudem habe man nach Corona nun wieder stabile Lieferzeiten und Preise. "Die Stimmung ist gut."

Besucher machen gerne Urlaub vor eigener Haustüre

Gut ist die Stimmung auch bei vielen Tourismus-Anbietern aus dem Land. Denn vor allem die Baden-Württemberger machen auch weiterhin gerne Urlaub vor der eigenen Haustür. Partnerland der CMT sind in diesem Jahr die Philippinen. Der Staat mit über 7.600 Inseln wirbt unter anderem mit Folklore und landestypischem Essen. Bei den CMT-Besuchern scheint das anzukommen: "Viele Leute haben schon ihre Flüge gebucht", sagte Rachel Leano von einem philippinischen Tourismusbüro.

Abschlusswochenende mit zwei Tochtermessen

Noch bis Sonntag erwarten die Besucher der CMT zehn Hallen mit rund 1.600 Ausstellern, die Neuheiten rund ums Reisen und Freizeit präsentieren. Allein für "Caravaning", also Wohnwagen und Wohnmobile, gibt es sieben Hallen mit Fahrzeugen. Die Messe wie auch die Ausstellenden hoffen nun auf einen noch möglichst großen Besuchandrang zum Abschluss. Dieses Wochenende finden auch zwei Tochtermessen der CMT statt: Bei der Messe "Golf- und WellnessReisen" geben Expertinnen und Experten Tipps, präsentieren Wellnessoasen und auch neue Golfschläger können getestet werden. Bei der Messe "Kreuzfahrt- und SchiffsReisen" geht es unter anderem um Kreuzfahrten, Segeltörns und die schönsten Flüsse weltweit.