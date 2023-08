Schloss zu vermieten: Ferien auf Suggenstein

Das kleine Schloss Suggenstein liegt nur gut einen Kilometer vom großen Hohenzollernschloss Sigmaringen entfernt. Das über hundert Jahre alte Gemäuer kann wie eine Ferienwohnung gemietet werden.

Ferien mit der ganzen Familie im Schloss - das ist in Sigmaringen möglich. Das ganze Schloss Suggenstein mit sieben Zimmern samt Garten kann wie ein Ferienhaus gemietet werden. Musiker und Komponist Michael Pelzel hat das fast 120 Jahre alte Gebäude vor ein paar Jahren erworben und will irgendwann selbst darin wohnen.

Der Schweizer Komponist Michael Pelzel hat sich in Sigmaringen einen Traum erfüllt. Vor einigen Jahren hat er das damals zum Verkauf stehende Landschloss erworben. Wenn sich der Schweizer aus dem Kanton Zürich in Sigmaringen aufhält, lebt er aber derzeit noch in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude neben dem Haupthaus. Das 2005 kernsanierte Landschlösschen vermietet er an Urlauber.

Ruhe und Entspannung rund um das Jugendstilschloss

Als Komponist liebt Pelzel die Abgeschiedenheit und Ruhe auf der kleinen Anhöhe in Sigmaringen. Bei der Gestaltung und Pflege des hauptsächlich im Jugendstil gehaltenen Hauses legt er gerne selbst Hand mit an.

Geschichte des Hauses erforschen

Eine Aufgabe hat sich der 45-Jährige für die Zukunft vorgenommen. Es heißt, auf dem Grund und Boden des Schlosses habe bis zu dessen Bau eine tausend Jahre alte Burg gestanden. Diesen und anderen geschichtlichen Details über das Schloss Suggenstein will er noch nachgehen, so der Schlossherr.