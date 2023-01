Meinung: Digitales Talent und positives Denken

Wir sollten nicht immer alles schlechtreden. Deutschland ist voller Talent, das an die Öffentlichkeit drängt. So wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, sagt Jan Seidel.

Meine Frau sagt, es wäre schön, wenn wir zu Beginn des Jahres auch mal eine positive Kolumne bringen könnten. Es gibt eh schon so viele schlechte Nachrichten – und außerdem kann man ja zum Jahresanfang auch mal an das Gute denken.

Die Meinung von Jan Seidel SWR © SWR/Christian Koch, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im SWR-Zusammenhang bei Nennung Bild: SWR/Christian Koch (S2+), SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-24429, foto@swr.de

Also: Entgegen diesen ganzen Unkenrufen sind wir in Deutschland auch digital auf einem sehr guten Weg. Nehmen Sie nur mal unsere Verteidigungsministerin, Christine Lambrecht. Die stellt sich einfach in der Silvesternacht auf die Straße – und grüßt alle ihre Fans mit einem ungezwungenen kurzen Handy-Video. Erzählt, was sie erlebt hat im zu Ende gehenden Jahr – und wie das so war für sie. Inhaltlich ein bisschen holprig, aber das ist nicht so schlimm.

Die Kolumne von Jan Seidel können Sie hier auch als Audio hören:

Denn: Im Video hört man im Wesentlichen die Böller, die gutgelaunte Berliner im Hintergrund in den Nachthimmel schießen. Dazwischen ab und zu: Frau Lambrecht. Kunstkritiker könnten meinen, die technische Unvollkommenheit der Produktion korreliert auf feine Art und Weise mit den inhaltlichen Defiziten des Vortrags – und weist so auf nachdenklich-spielerische Weise auf die Probleme der aktuellen Weltlage hin.

Viele CDU-Politiker sind von Lambrechts Vortrag so hingerissen, dass sie jetzt spontan vorschlagen, die Ministerin sollte sich künftig ganz aufs Influencertum verlegen, nur noch solche inspirierten und inspirierenden Internet-Videos herstellen - und dafür ruhig auch ihren Ministerposten ruhen lassen.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Die SPD hat diese Vorschläge aber natürlich sofort als Finte entlarvt und ihrerseits ihren Vordenker und Meinungs-Influencer Ralf Stegner losgeschickt. Der konnte eloquent erklären, warum alles eigentlich ganz anders ist, und zwar inklusive des Kriegs in der Ukraine. Damit dürfte der Beef – wie die Influencer gerne sagen – erstmal nachhaltig beigelegt sein.

Und für uns bleibt die Erkenntnis: Wer über so viel digitales Talent und Potential verfügt wie unser Land, der kann sich freuen. Und dann auch mal einen positiven Ausblick auf das Jahr wagen. Es kann eigentlich nur besser werden.