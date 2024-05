Pumpspeicherkraftwerke - Strom durch Wasserkraft

In einem Pumpspeicherkraftwerk oder Pumpspeicherwerk wird elektrische Energie in Form von potentieller Energie (Lageenergie) in einem Stausee gespeichert. Dieser wird - in nachfrageschwachen Zeiten - mit elektrischen Pumpen gefüllt, aus dem Netz wird also Strom entnommen. Wird viel Strom benötigt, wird das gestaute Wasser durch Turbinen abgelassen und erzeugt auf diese Weise Energie.