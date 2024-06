Am Freitag startet die Fußball-EM in Deutschland - Public-Viewing-Fans müssen sich vorerst auf Regen einstellen. Das erste Spiel in Stuttgart am Sonntag soll aber trocken bleiben.

Zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft am Freitag wird in Baden-Württemberg wieder Regen erwartet. Am Morgen bleibt es landesweit größtenteils bedeckt, dabei ziehen dicke Regenwolken über Baden-Württemberg. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 23 Grad am Rhein.

Zum Anpfiff des Eröffnungsspiels um 21 Uhr könnte es wieder trocken sein, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aber: "Ein paar Regentropfen sind immer möglich." In der Nacht zum Samstag soll es laut den Wetterexperten immer wieder leicht regnen.

EM-Spiel in Stuttgart am Sonntag soll trocken bleiben

Auch am Samstag sei landesweit mit Schauern zu rechnen, gegen Nachmittag werde es voraussichtlich freundlicher, erklärte der Meteorologe. Auch beim EM-Spiel in Stuttgart zwischen Slowenien und Dänemark am Sonntag ab 18 Uhr können Fans im Stadion auf gutes Wetter hoffen. Der Sonntag wird dem Experten zufolge voraussichtlich der trockenste Tag des Wochenendes. Vereinzelt seien aber auch an diesem Tag Schauer möglich. Die Temperaturen am Sonntag liegen dabei zwischen 18 und 23 Grad.

