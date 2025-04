Fast jeder zweite Neuntklässler in Baden-Württemberg interessiert sich wenig oder gar nicht für Politik. Auch die Demokratiezufriedenheit sinkt laut der Jugendstudie deutlich.

Um herauszufinden, wie die Jugend tickt und welche Themen sie beschäftigen, lässt das Kultusministerium seit mehreren Jahren eine Jugendstudie durchführen. Befragt wurden 2.092 Neuntklässler aller öffentlichen Schularten, ausgenommen die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Das Ergebnis ist ein Weckruf für Politikerinnen und Politiker.

Demokratiezufriedenheit deutlich gesunken

Politik wird für die Jugendlichen immer uninteressanter. 47 Prozent sagen, dass sie wenig oder kein Interesse an Politik haben. Bei der Jugendstudie 2022 sagten das nur 39 Prozent. Auch der Teil derer, die sich stark oder sehr stark für Politik interessierten, geht zurück (von 20 auf 14 Prozent).

Damit, wie die Demokratie aktuell funktioniert, sind nur 27 Prozent der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler zufrieden oder sehr zufrieden. 2022 hatte das noch fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler angegeben - und das obwohl damals Ukraine-Krieg und Pandemie tobten.

"Schüler sind der Politik nicht so wichtig"

Der SWR hat zu diesem Thema an einer neunten Klasse der Uhland-Schule in Mannheim eine nicht repräsentative Zufalls-Umfrage gemacht. "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir bei der Politik das Thema Nummer eins sind und deswegen juckt uns das auch nicht", sagt eine Schülerin. Ein anderer Schüler ergänzt: "Ich denke nicht viel über Politik nach und wenn, dann sind es eher negative Sachen." Zu hören ist auch: "Schüler sind der Politik nicht so wichtig."

Diejenigen, die sagen, dass sie sich für Politik interessieren, tun das oft aus einem bestimmten Grund. Eine Schülerin sagt, es werde nicht gut über den Islam gesprochen sie mache sich Sorgen um ihre Freunde. Deswegen interessiere sie sich für Politik.

Verwirrung über Politik durch soziale Medien

Vor allem aber scheint es viel Verwirrung zu geben. TikTok wird mehrfach als Informationsquelle genannt und die Tatsache, dass man nicht mehr wüsste, was nun eigentlich stimme.

Kultusministerin Theresa Schopper sieht Handlungsbedarf. "Politik hat immense Auswirkungen auf das Leben unserer Jugendlichen," sagt sie. "Ich glaube, da hilft nur der persönliche Kontakt zu Jugendlichen, weil die Berichterstattung durch Medien oft nur die Konflikte in den Mittelpunkt stellt." Es gelte Vertrauen wiederherzustellen.

Über 50-Jährige stellen den Großteil der Wahlberechtigten

Dass sich viele Schülerinnen und Schüler nicht ausreichend ernst genommen fühlen, kann auch damit zusammenhängen, dass es für Parteien lukrativer ist, auf ältere Einwohner zu achten. Allein zahlenmäßig sind junge Erwachsene den über 50-Jährigen weit unterlegen. Bei der vergangenen Bundestagswahl machten die über 50-Jährigen fast 60 Prozent der Wahlberechtigten aus. Die unter 30 Jährigen nur etwa 13 Prozent.

Weniger Vertrauen in Politiker - mehr in Wissenschaftler

Wie steht es um das Ansehen von Politikerinnen und Politiker bei Schülerinnen und Schülern der neunten Klasse? 57 Prozent geben an, wenig oder kein Vertrauen in Politikerinnen und Politiker zu haben (2022: 42 Prozent). Eine Schülerin der Uhlandschule in Mannheim sagt dem SWR: "Die sagen ihre Meinung, machen dann aber was anderes." Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (58 Prozent) und Expertinnen und Experten (47 Prozent) kommen in der Beurteilung deutlich besser weg. Entsprechend findet auch mehr als jeder Zweite eine Regierung von Experten gut.

Was kam bei der Jugendstudie noch heraus? Die Jugendstudie untersucht noch mehr Aspekte. Zum Beispiel fand sie heraus: Sport ist das beliebteste Fach bei Jugendlichen, wenn es ums Schwänzen geht.

Bei Schülerinnen ist ein Studium beliebter. Bei Schülern die Ausbildung.

65 Prozent der Jugendlichen haben ein eigenes Konto und Zugriff darauf.

Über Geld und Finanzen informieren sich Jugendliche am ehesten bei Eltern (85 Prozent), im Internet (50 Prozent) und bei Freunden (24 Prozent). Der Unterricht ist nur für 20 Prozent eine Informationsquelle.

Als Freizeitaktivität sind Freunde treffen, Internet nutzen, Vereinssport und Gaming beliebt.

Familie, Gesundheit und Freunde sind die wichtigsten Themen für Jugendliche, gefolgt von Geld, Freizeit und Leistung/Erfolg.

Schopper: "Was für ein Bild geben wir eigentlich ab?"

"Natürlich müssen wir uns fragen, was für ein Bild die Politik abgibt," erklärt Kultusministerin Theresa Schopper. Wenn man den Eindruck gewinne, Politikerinnen und Politiker würden nur streiten, dann hätten Kinder und Jugendliche nicht das Gefühl, dass es auch um ihr Leben gehe.

Schopper will jetzt die politische Bildung an Schulen vorantreiben. "Das stärken wir an der Sekundarstufe I." Die Jugend sei zwar der kleinere Teil der Bevölkerung, aber sie werde in Zukunft das Steuerrad in der Hand halten.

Was Jugendliche sorgt: Krieg, steigende Preise und Arbeitslosigkeit

Die Weltlage geht trotz sinkendem Politikinteresse nicht an den Schülern vorbei. Die Jugendstudie fragt auch ab, was den Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern ansonsten wichtig ist oder Sorge bereitet.

61 Prozent machen sich sehr große oder große Sorgen vor Krieg und Terror. Auch steigende Preise (64 Prozent) und keine Arbeit zu finden (49 Prozent) beschäftigt die Jugendlichen. Jugendliche mit Migrationshintergrund sorgen sich mehr, keine Arbeit zu finden. Der Klimawandel ist im Vergleich zu 2022 in der Bedeutung für die Jugendlichen zurückgegangen.

Bei psychischen Belastungen wenden sich die wenigsten Schüler an Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter. Fast ein Viertel will Probleme mit sich selber ausmachen. Die meisten (64 Prozent) haben aber Menschen in ihrem Umfeld, denen sie sich anvertrauen.