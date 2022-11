Ab Montag: Warnstreiks an Unikliniken in BW beginnen

per Mail teilen

An den Unikliniken in Tübingen, Ulm, Heidelberg und Freiburg wird ab Montag vier Tage lang gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Lohn für Pflege- und Verwaltungskräfte.

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Warnstreik an vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg aufgerufen. Der Streik soll am Montag beginnen und bis einschließlich Donnerstag (1. Dezember) dauern.

In dem Tarifkonflikt geht es um den Tarif für beispielsweise Pflegekräfte oder Verwaltungsangestellte der Kliniken - Ärzte oder wissenschaftliches Personal fallen unter andere Tarifverträge. Am 1. Dezember ist eine dritte Verhandlungsrunde geplant.

Unikliniken: Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Betroffen sind die Standorte Tübingen, Ulm, Heidelberg und Freiburg. Ver.di erwartet von den Arbeitgebern ein verbessertes Angebot für die rund 26.000 Beschäftigten an den vier Standorten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem für Pflege- und Verwaltungskräfte 10,5 Prozent mehr Geld - mindestens aber ein Plus von 375 Euro monatlich.

Die Arbeitgeber haben bisher eine steuerfreie Einmalzahlung von 4.200 Euro und eine Lohnerhöhung von durchschnittlich sechs Prozent mit einer Laufzeit bis Ende Juli 2024 angeboten.

"Die Beschäftigten erwarten ein deutlich verbessertes Angebot ihrer Arbeitgeber."

Warnstreik: Notdienst an Unikliniken sichergestellt

In Freiburg, Tübingen und Heidelberg wurden für die Zeit des Warnstreiks laut Angaben von ver.di sogenannte Notdienstvereinbarungen abgeschlossen. Dadurch solle einerseits die Einrichtung eines Notdienstes sichergestellt sein, andererseits aber auch den Beschäftigten die Ausübung des Streikrechts ermöglicht werden.

In Ulm konnte laut ver.di keine solche Vereinbarung erzielt werden. Trotzdem soll laut Gewerkschaftsangaben auch dort der Notdienst während des gesamten Warnstreiks sichergestellt sein. Man sei in ständigem Austausch mit den Beschäftigten auf den Stationen und Bereichen, um dies zu gewährleisten, erklärte der Gewerkschaftssekretär bei ver.di in Ulm, Jonas Schamburek.

Verschiedene Aktionen geplant

Ver.di hatte laut eigenen Angaben die Arbeitgeber nach der ersten Verhandlungsrunde im Oktober aufgefordert, ihr Angebot in Höhe und Struktur deutlich zu verbessern. Damals hätten an den vier Standorten über 2.300 Beschäftigte gestreikt, hieß es von der Gewerkschaft.

Zum Auftakt der erneuten Warnstreiks sind am Montag verschiedene Kundgebungen geplant. Dazu gehören ein Demozug mit der Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz in Heidelberg, oder eine Überraschungsaktion von Auszubildenen in Freiburg.