Ab Mittwoch: Streik an Heidelberger Universitätsklinikum

An den baden-württembergischen Universitätskliniken wird ab Montag gestreikt. In Heidelberg sind ab Mittwoch Aktionen geplant.

Die Gewerkschaft ver.di ruft zum Warnstreik auf. Am Montag beginnt der mehrtägige Ausstand an den Krankenhäusern in Tübingen und Ulm. Ab Mittwoch wird auch in Freiburg und Heidelberg gestreikt. Am Mittwoch ist ein spezieller Warnstreik für Azubis und OP-Beschäftigte geplant. Am Donnerstag und Freitag sind alle Beschäftigten zu Kundgebungen und Demonstrationen im Neuenheimer Feld aufgerufen, so die Gewerkschaft. Ver.di rechnet mit einer hohen Streikbeteiligung.

Akutversorgung der Patienten gewährleistet

Laut Universitätsklinikum Heidelberg ist die Akutversorgung der Patienten gewährleistet und Notfälle werden wie gewohnt behandelt. Dringende Operationen würden auch während des Streiks durchgeführt. Die Notfallambulanzen bleiben geöffnet. Geplante Eingriffe am 27. und 28. Oktober, die verschoben werden können, finden nicht statt und werden laut Klinikum kurzfristig nachgeholt.

Tarifverhandlungen gehen Anfang November weiter

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und ver.di. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 375 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Auszubildende fordert ver.di 200 Euro mehr. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 2. November statt.