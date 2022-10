Warnstreik an den Unikliniken in Baden-Württemberg

Ver.di ruft ab Montag die Beschäftigten an den vier Unikliniken in Baden-Württemberg zum Warnstreik auf. Die Gewerkschaft will schon nach der ersten Verhandlungsrunde Druck machen.

Die Gewerkschaft Ver.di ruft in dieser Woche an allen vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg zum Warnstreik auf. Den Auftakt machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Universitätsklinik Ulm. Alleine dort erwartet die Gewerkschaft 400 Teilnehmende an der Kundgebung am Montagmorgen vor den Kliniken am Michelsberg. Der Warnstreik soll in Ulm drei Tage dauern.

Die Gewerkschaft Ver.di ruft an den vier Unikliniken in Baden-Württemberg zum Warnstreik auf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Am Klinikum in Tübingen geht der Warnstreik Montagmittag los, die Beschäftigen sind aufgerufen, die Arbeit an zwei Tagen niederzulegen. Mittwoch folgt Heidelberg, Donnerstag beginnt der Warnstreik in Freiburg. Insgesamt sind 26.000 Beschäftigte an den Unikliniken in Baden-Württemberg zum Warnstreik aufgerufen.

Streikbereitschaft der Beschäftigten an den Unikliniken hoch

Die Streikbereitschaft sei hoch, sagte ein Ver.di-Sprecher dem SWR. Den Beschäftigten stecke noch die Coronapandemie in den Knochen, nun folge die Inflation. Der Aufruf zum Warnstreik erfolge zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt, gleich nach der ersten Verhandlungsrunde mit dem Arbeitgeberverband Uniklinika. Der hatte am 11. Oktober eine Einmalzahlung in Höhe von 2.100 Euro sowie eine Steigerung der Gehälter in zwei Stufen um sechs Prozent vorgeschlagen.

"Ende 2023 würden die Kolleginnen und Kollegen real mindestens 15 Prozent weniger verdienen"

Die Gewerkschaft hatte das Angebot als indiskutabel abgelehnt. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Angebot der Arbeitgeber stelle eine bisher nicht vorstellbare Entwertung der Einkommen dar. Daher sehe sich Ver.di gezwungen, den Tarifkonflikt zu diesem frühen Zeitpunkt zuzuspitzen.

"Die hohe Inflationsrate beherrscht die laufenden Tarifverhandlungen."

Unikliniken seit Beginn der Pandemie deutlich belastet

Beide Verhandlungsparteien hätten gleich zu Beginn deutlich gemacht, dass Arbeitgeber wie Mitarbeitende unter der hohen Inflationsrate litten, hieß es in einer Mitteilung der Universitätsklinik Ulm. Die wirtschaftliche Situation an den Uniklinika habe sich seit Beginn der Pandemie deutlich verschlechtert. Eine aktuelle Hochrechnung der Jahresergebnisse zeige ein dreistelliges Millionendefizit.

Nächste Tarifverhandlungen für die Unikliniken Anfang November

Während des dreitägigen Streiks in Ulm sei die Akut- und Notfallversorgung gewährleistet, hieß es weiter. Mit der Gewerkschaft Ver.di sei eine Notdienstvereinbarung getroffen worden. Die Tarifverhandlungen werden am 2. November fortgesetzt.