Reisende im Nahverkehr müssen sich am Donnerstag auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der SWEG in Baden-Württemberg erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) für Donnerstag erneut zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Sie will damit vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde am Freitag den Druck erhöhen. Laut SWEG ist in weiten Teilen des Verkehrsgebiets mit Ausfällen im Bus- und Bahnverkehr zu rechnen. Da auch zwei Zugleitstellen bestreikt werden sollen, kann es auch bei Zügen anderer Bahnbetreiber zu Einschränkungen kommen.

Diese Verbindungen sind betroffen

Auf folgenden Strecken kommt es laut SWEG und ver.di zu Einschränkungen:

Die Bahnlinien der SWEG in den Netzen Ortenau, Ulmer Stern, Zollernbahn und Schwarzwälder Ring

Die Verbindung der Schwäbischen Alb-Bahn zwischen Gammertingen (Kreis Sigmaringen) und Schelklingen (Alb-Donau-Kreis)

Die Züge der DB Regio am Kaiserstuhl zwischen Endingen und Gottenheim

Der Busverkehr der SWEG in den Gebieten Kraichgau Wiesloch, Hohenlohe, Main/Tauber, Mittelbaden, Markgräflerland, Weil am Rhein, Landkreise Zollernalb, Sigmaringen, Reutlingen, Biberach und Tübingen

Nicht betroffen sind die Stecken des Tochterunternehmens SWEG Bahn Stuttgart - dazu zählen unter anderem die Verbindungen im Neckartal. Auch einige Bus-Tochtergesellschaften sind laut SWEG nicht betroffen, etwa in Pforzheim oder Karlsruhe.

Gewerkschaft fordert mehr Geld für Beschäftigte

Es ist der zweite Warnstreik in der aktuellen Verhandlungsrunde zwischen ver.di und den Eisenbahnunternehmen. Nicht nur Baden-Württemberg ist von den Streiks betroffen. Auch in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern soll es Aktionen geben. Bereits vergangene Woche hatten rund 800 Beschäftigte in Baden-Württemberg die Arbeit niedergelegt.

Die vergangene Verhandlungsrunde am 28. April blieb ohne Erfolg. Ver.di fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten und eine bessere Ausbildungsvergütung. Die Arbeitgeber hatten laut ver.di zuletzt unter anderem 300 Euro mehr bei einer Laufzeit von 26 Monaten sowie eine steuerfreie Einmalzahlung in diesem Jahr von 1.080 Euro angeboten.