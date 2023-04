SWEG-Warnstreik beeinträchtigt Nahverkehr

Die Gewerkschaft ver.di hat zum nächsten Warnstreik aufgerufen: am Mittwoch werden nun die Beschäftigten der SWEG einen Tag lang die Arbeit niederlegen - auch in der Region.

In mehreren Orten in der Region müssen Fahrgäste am Mittwoch mit Einschränkungen im Nahverkehr rechnen. Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) für diesen Tag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind davon auch der Hohenlohekreis und der Main-Tauber-Kreis. Hier sind Aktionen unter anderem in Betriebsteilen der SWEG Dörzbach und in Lauda geplant, wie ein Sprecher der Gewerkschaft mitteilte.

Lohnerhöhung von 550 Euro gefordert

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Auszubildendenvergütung soll um 250 Euro steigen. In einer ersten Verhandlungsrunde am 17. April hatten die Arbeitgeber ein niedrigeres Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde steht am 28. April an.