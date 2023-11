An immer mehr Schulen der Region begleiten speziell ausgebildete Vierbeiner den Unterricht. In der Grundschule in Ulm-Ermingen hilft Schulhündin Lotti beim Rechnen.



In den Schulen der Region werden immer öfter Schulhunde eingesetzt. In der Grundschule in Ulm-Ermingen begleitet Labradorhündin Lotti seit geraumer Zeit die Mathestunde. Dabei sorgt die ausgebildete Schul- und Therapiehündin nicht nur für mehr Spaß am Lernen, sondern auch für Motivation und Ruhe im Klassenzimmer.

Wie Schulhündin Lotti beim Rechnen hilft

Wenn in der vierten Klasse der Grundschule in Ulm-Ermingen der Unterricht beginnt, liegt Labradorhündin Lotti erstmal auf ihrer Decke im Klassenzimmer. "In der Früh sollen sich erstmal alle sammeln und auf ihre Aufgaben konzentrieren", erzählt Hundebesitzerin und Lehrerin Christina Hönmann. Dabei helfe die Hündin bereits, denn sie verbreite Ruhe und Gelassenheit, um den Tag gut zu beginnen, so die Erfahrung der Lehrerin. "Für mich auch ein Zeitfenster, mich erstmal kurz mit jedem Kind einzeln zu beschäftigen", so die Pädagogin.

Schulhündin Lotti auf der "Aktionsdecke" - hier hilft sie den Grundschülern beim spielerischen Lernen. SWR Katja Stolle-Kranz

Schul- und Therapiehündin - kann Lotti etwa rechnen?

Seit 2021 ist die fast vierjährige Labradorhündin bei Lehrerin Christina Hönmann im Unterricht dabei. Dafür wurde sie eigens zum Schul- und Therapiehund ausgebildet: "Wir sind quasi ein Duo – ohne mich kann Lotti nicht eingesetzt werden. Lotti ist nie allein mit den Kindern. Da gibt es strenge Regeln", so Hönmann. Lotti habe in der mehrmonatigen Ausbildung alles Wichtige für den Schulalltag gelernt, aber rechnen könne sie natürlich nicht, schmunzelt Hönmann.

"Ich finde, wir sind auch fleißiger und arbeiten viel besser, wenn Lotti da ist”

Jedoch helfe sie den Kindern beim spielerischen Umgang mit Zahlen, erklärt die Pädagogin. Etwa, wenn es um große Zahlen gehe: "So im Millionenbereich - das lernen wir gerade und Lotti mischt da kräftig mit."

Schulhündin Lotti auf Beobachtungsposten: Gleich darf sie wieder beim Rechnen helfen. SWR Katja Stolle-Kranz

Lotti holt nummerierte Schwämmchen aus der Kiste

Die Labradorhündin sitzt vor einer Viertklässlerin und spitzt die Ohren: “Lotti, hol das Schwämmchen” ruft sie und zeigt mit dem Arm auf eine am Boden stehende Kiste. Sofort flitzt Lotti los, zieht mit dem Maul eines der gelben Schwämmchen heraus und bringt es nach vorne. Die Kinder wechseln sich ab. Nach und nach werden sieben Schwämmchen nebeneinander auf die Tafelablage gelegt und ergeben so eine Zahl im Millionenbereich.

Schulhündin Lotti auf ihrem Ruheplatz im Klassenzimmer - hier ruht sie sich zwischendurch aus. Die kleine Auszeit während des Unterrichts ist für die Hündin enauso wichtig, wie ihre Aktionen. SWR Katja Stolle-Kranz

Viertklässler: “Mit Lotti ist alles viel besser”

Zwischen den Matheaufgaben stromert die Schulhündin neugierig durchs Klassenzimmer und kassiert hier und da eine Streicheleinheit. “Sie ist so kuschelig”, sagt ein Neunjähriger. “Manchmal legt sie sich einfach auf dem Teppich zu uns, wenn wir im Kreis etwas besprechen, meint eine Mitschülerin. "Sie beruhigt uns Kinder", fügt ein anderes Mädchen hinzu. "Ich finde, wir sind auch fleißiger und arbeiten viel besser, wenn Lotti da ist”, so ihr Mitstreiter.

Schulbehörden müssen grünes Licht geben

Damit Schulhunde wie Lotti in den Unterricht dürfen, bedarf es einer Abstimmung an verschiedenen Stellen, so Bärbel Kuhn, Schulleiterin der Grundschule Ulm-Ermingen: "Natürlich muss erst mal die Schulkonferenz zustimmen, und bei uns werden auch alle Eltern abgefragt und auch die Kinder, ob sie Zutrauen haben zum Hund."

Zudem müsse das Schulamt Bescheid wissen. "Für uns ist das Staatliche Schulamt Biberach zuständig. Und natürlich ist auch der Schulträger informiert, hier die Stadt Ulm", erklärt Kuhn.

Die Grundschule in Ulm-Ermingen - der "Arbeitsplatz" von Schulhündin Lotti. Hier geht sie mit ihrer Begleiterin Lehrerin Christina Hönmann in die Mathestunde. SWR Katja Stolle-Kranz

Ulm, Alb-Donau-Kreis: Positive Erfahrungen mit Schulhunden

"Wenn Lotti da ist, dann hat immer jede Lehrkraft und jedes Kind ein Lächeln im Gesicht. Und das es ist für uns sehr angenehm”, schwärmt Schulleiterin Bärbel Kuhn aus Ulm-Ermingen.

Immer mehr Nachfrage nach Schulhunden

Die Erfahrungen mit Schulhunden im Raum Ulm, dem Kreis Biberach und dem Alb-Donau-Kreis seien durchweg positiv, bestätigt auch Achim Schwarz vom zuständigen Schulamt. Zwar gebe es keine Erhebungen und Zahlenwerk, wie häufig Schulhunde eingesetzt würden, aber das Thema sei derzeit immer präsenter geworden: "Wir haben immer mehr Anfragen von Lehrkräften. Und zwar quer durch alle Schularten."

Schulhunde auch im Kreis Neu-Ulm

Auch in Schulen im Kreis Neu-Ulm sind bereits Schulhunde im Unterricht eingesetzt. Etwa in zwei Grundschulen in der Stadt Neu-Ulm und in der Gemeinde Holzheim, heißt es beim zuständigen Schulamt. Ebenso gibt es im Ostalbkreis an einigen Schulen vierbeinige Unterrichtsbegleiter.

Keine Angst vor Lotti

Bedenken vor Schulhunden gebe es selten, so die Antwort der Behörden auf Nachfrage. Auch vor der Labradorhündin Lotti haben die Schulkinder aus Ulm-Ermingen keine Angst: "Nur am Anfang, weil sie uns manchmal ein bisschen stürmisch begrüßt hat und wir uns ja noch nicht so kannten", meint eine Schülerin.

Inzwischen fiebern die Kinder der Mathestunde mit Lotti entgegen. "Am besten ist, dass wir ihr Leckerli geben dürfen, wenn wir im Unterricht gut mitmachen", schwärmen die Kinder. "Ja, die wurden hier an der Schule aus gesunden Zutaten gebacken, da freut sich Lotti riesig", so Lehrerin Christina Hönmann. Lotti ist übrigens nur an ausgesuchten Tagen im Einsatz: "Der Hund braucht natürlich auch seine Ausruhzeiten", so Hönmann.