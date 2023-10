Am Gymnasium in Spaichingen muss auch ein Hund die Schulbank drücken. Bibi soll zur Schulhündin ausgebildet werden und Kindern künftig die Ängste und Sorgen im Schulalltag nehmen.

Am Gymnasium in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) muss auch ein Hund die Schulbank drücken. Labradoodle Bibi ist eine Mischung aus Labrador und Pudel. Sie ist knapp sieben Monate alt und sorgt für viel Wirbel an der Schule. Damit aus Bibi eine echte Schulhündin wird, bedarf es einer eineinhalbjährigen Ausbildung.

Hunde-AG am Gymnasium Spaichingen

In einer Hunde-AG sollen sich Schüler und Hund annähern können und gemeinsam voneinander lernen. Die Kinder, wie man mit einem Lebewesen umgeht, der Hund, wie er die Kinder besser versteht und auf ihre Probleme aufmerksam wird.

Auf den Hund gekommen ist das Gymnasium durch Bibis Herrchen, Schulleiter Jürgen Pach. Nach der Corona-Pandemie kam ihm die Idee, sie zu einem Schulhund ausbilden zu lassen, da er bemerkte, dass sich einige Schülerinnen und Schüler in engen, vollen Räumen nicht mehr so wohl fühlten. Der Hund soll den Kindern künftig die Angst im Klassenzimmer nehmen und beruhigend in Stresssituationen wie etwa bei Klassenarbeiten wirken.

Viele Kinder kommen morgens vor der ersten Stunde und wollen den Schulhund streicheln, um sich ein bisschen Glück für den Tag zu holen.

Auch der "Leckerli-Baum" ist fester Bestandteil beim Training. Die Schüler verstecken hier für Bibi Leckerlis in der Rinde eines Baumes auf dem Schulhof.

Schulhund soll zum Therapiehund werden

Noch ist Bibi zu jung und unerfahren, um tatsächlich als Therapiehund eingesetzt zu werden. Bei der Hunde-AG steht zunächst das spielerische Lernen im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler bringen Bibi Tricks wie "Pfötchen", "Rolle" oder "Männchen" bei, gehen mit ihr Gassi und üben die Grundkommandos.

Die Kinder sind von Bibi begeistert. Sie knuddeln und herzen sie in ihren Pausen und sehen sie als echte Freundin an.

Mit meiner Schwester kann ich nicht so gut reden. Menschen verstehen einfach oft nicht so gut wie Tiere. Tiere sind manchmal noch bessere Partner zum Zuhören.

Die Schülerinnen und Schüler erzählen, wie sehr sie sich auch privat einen Hund wünschen, aber keinen eigenen bekommen. So haben manche Eltern eine Allergie, andere scheuen zusätzliche Arbeit und Verantwortung. Da ist die Hunde-AG - so die Erfahrung in Spaichingen - die perfekte Alternative, um den Umgang mit einem Hund zu lernen und zu begreifen, welche Bedürfnisse so ein Tier hat.

Hühner, Brötchenautomat und ein Hund

Das Gymnasium in Spaichingen hat nicht nur einen Schulhund. Neben einer kleinen Windkraftanlage, einem Brötchenautomaten und vielen weiteren selbst gebauten Erfindungen gibt es auch schon Hühner an der Schule.