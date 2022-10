Nach Rettung aus Neckar: Hund Olaf startet in neues Leben

Er sollte im Neckar bei Obrigheim ertränkt werden und wurde gerettet: Jetzt ist Hunde-Rüde Olaf offenbar an eine Familie in der Pfalz vermittelt worden.

Seit knapp zwei Wochen bewegt das Schicksal des braunen Deutsch-Kurzhaar-Rüden die Region: Hund Olaf war aus dem Neckar gerettet worden, angekettet und mit Gewichten beschwert hatte er sich nur noch mühsam über Wasser halten können. Spaziergänger hatten ihn entdeckt, ein Polizist hatte das völlig entkräftete Tier schließlich gerettet.

Nach einem kurzen Aufenthalt beim Tierarzt hatte sich Olaf erholt und wurde vom Veterinäramt des Neckar-Odenwald-Kreises an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Die Rechtslage sehe das so vor, wenn nicht handfeste Gründe dagegen sprächen, heißt es bei der Behörde. Der Hundebesitzer hatte bei der Polizei angegeben, er habe das Tier bereits gesucht und dann erfahren, dass sein Hund aus dem Fluss gerettet worden sei.

Tierschutzverein vermittelt Rüden in die Pfalz

Unterdessen hat sich ein Tierschutzverein mit dem Hundebesitzer in Verbindung gesetzt, der Verein hatte das Tier ehemals an den Mann vermittelt und konnte ihn nun nach Recherchen der Rhein-Neckar-Zeitung davon überzeugen, das Tier an den Verein zurückzugeben. Der Verein habe seinerseits Olaf an eine Familie in der Pfalz vermittelt, wo der Hund nun in ein neues Leben starten darf. Wo genau Olaf jetzt lebt, soll zunächst nicht bekanntgegeben werden, der Hund solle nun erstmal zur Ruhe kommen.

1.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Unterdessen gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Inzwischen sind ingsesamt 1.000 Euro Belohnung ausgesetzt, für Hinweise, die zu dem oder den Tierquälern führen, je zur Hälfte von der Tierrechtsorganisation Peta und von einem privaten Tierfreund aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.