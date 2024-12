per Mail teilen

Eine Artistin ist am Samstag bei einer Vorstellung des Ulmer Weihnachtszirkus vor den Augen des Publikums abgestürzt. Die 28-jährige Britin wurde bei ihrem Sturz schwer verletzt.

Beim Sturz aus rund drei Metern Höhe ist eine Akrobatin des Ulmer Weihnachtszirkus am Samstag schwer verletzt worden. Sie war bei einer Luftakrobatik-Nummer in der Nachmittagsvorstellung vor den Augen des Publikums abgestürzt. Laut Polizei erlitt die 28-jährige Britin mehrere Knochenbrüche.

Wie ein Sprecher sagte, werde wegen eines Arbeitsunfalls ermittelt. Die Stadt Ulm will außerdem die Arbeitssicherheit zum Zeitpunkt des Unfalls im Ulmer Weihnachtszirkus prüfen.

Nach Sturz: Arzt aus dem Publikum kümmert sich um verletzte Artistin

Nach dem Sturz der Artistin habe sich sofort ein Arzt, der im Publikum gewesen sei, um sie gekümmert, erklärte ein Sprecher des Ulmer Weihnachtszirkus. Zunächst sei nicht klar gewesen, um welche Art der Verletzung es sich bei der 28-Jährigen gehandelt habe. Deshalb habe die Verletzte vorerst in der Manege liegen bleiben müssen. Die Vorstellung sei unmittelbar nach dem Unfall unterbrochen, später aber fortgesetzt worden.

Die Luftakrobatik-Nummer wird normalerweise von einem Duo präsentiert. Die zweite Artistin blieb laut dem Zirkus-Sprecher unverletzt und tritt in weiteren Vorstellungen auf. Das Duo zählt zu den besten "Zopf- und Zahnhang"-Artistinnen der Welt. Die Frauen halten sich dabei nur mit der Kraft des Gebisses an einem Mundstück hängend in der Luft. Die Vorstellungen im Ulmer Weihnachtszirkus gehen noch bis zum 6. Januar.