Die größte Anlage zur Herstellung von Wasserstoff in Baden-Württemberg entsteht in Schwäbisch Gmünd. Vier Tonnen sollen pro Tag produziert werden. Am Donnerstag war Spatenstich.

Grüner Wasserstoff könnte das "Benzin" der Zukunft sein. In Schwäbisch Gmünd war am Donnerstagvormittag der Projektstart für die landesweit größte kommerzielle Wasserstoffanlage. Auf einer 10.000 Quadratmeter großen Industriefläche wird der grüne Wasserstoff mit Strom aus Wind- und Sonnenenergie produziert. Video herunterladen (18,2 MB | MP4) Gebaut wird die Anlange vom französischen Unternehmen Lhyfe, einem Wasserstoff-Pionier aus der Bretagne. Sie soll im kommenden Sommer in Betrieb gehen. Damit wird grüner Wasserstoff erstmals für den breiten Markt verfügbar. Spatenstich zum Bau einer Wasserstoffanlage in Schwäbisch Gmünd: Täglich sollen vier Tonnen grüner Wasserstoff auf einer 10.000 Quadratmeter großen Industriefläche produziert werden. SWR Peter Schmid Spatenstich in Schwäbisch Gmünd: Wasserstoffanlage "ein Stück Industriegeschichte" Mit dem landesweit größten Elektrolyseur, also der größten Produktionsanlage für grünen Wasserstoff, schreibe die Stadt "ein Stück Industriegeschichte", sagte der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold am Donnerstag beim offiziellen Spatenstich. Video herunterladen (19,8 MB | MP4) Der grüne Wasserstoff soll von der umliegende Industrie genutzt werden, sodass sie klimaneutral produzieren kann. Außerdem sollen auch Fahrzeuge betankt werden können. Deshalb ist auch eine Wasserstoff-Tankstelle sowie eine Pipeline zum künftigen Technologiepark "Aspen" geplant.