Am 3. Januar vor 100 Jahren kam Sieger Köder in Wasseralfingen zur Welt. Eine Ausstellung an seinem Geburtsort zeigt das bewegte Leben des "malenden Predigers" zwischen Kunst und Glauben.

Als "Künstlerpfarrer" oder "malender Pfarrer" ist Sieger Köder aus Aalen-Wasseralfingen bekannt geworden. Er schuf zahlreiche Kunstwerke, Bilder, Kirchenfenster und Altäre. Sie sind in ganz Europa zu finden. Ihn selbst zog es nie weg aus seiner Heimat. Zu seinem 100. Geburtstag wird es im Ostalbkreis 2025 einige Veranstaltungen geben.

Sieger Köder hat seine Heimatgemeinde Wasseralfingen geprägt - 2023 war die SWR Landesschau Baden-Württemberg dem malenden Pfarrer dort auf der Spur.

Sieger Köder kommt am 3. Januar 1925 in Wasseralfingen zur Welt, im dortigen Rathaus. Sein Berufsleben beginnt er nach dem Kunst- und Anglistikstudium, zunächst als Kunsterzieher am Schubart-Gymnasium in Aalen. Mit 40 Jahren entschließt sich Sieger Köder, Theologie zu studieren. Seit 1975 ist er als Pfarrer im Ostalbkreis eingesetzt.

Sieger Köder: Ein heimatnaher, malender Pfarrer

"Ich bin Schwabe, ich bin Pfarrer, ich male Bilder" - das ist eines der bekanntesten Zitate von Sieger Köder. Er malte und setzte sich dabei mit dem Glauben auseinander. Seine Gemälde mit biblischen und theologischen Motiven gestaltete er mit ausdrucksstarkem Pinselstrich.

Ich bin Schwabe, ich bin Pfarrer, ich male Bilder.

Werke Sieger Köders in Kirchen, Kapellen, aber auch Schulbüchern

Im Ostalbkreis sind seine Werke heute in vielen Kirchen und Kapellen zu finden. Doch Bilder von Sieger Köder fanden den Weg auch bis Zürich, Paris und Rom. Auch in Schulbüchern, Bibeldeutungen, Meditationstexten sind seine farbenfrohen Werke zu sehen. Bekannt wurde er für die Gestaltung einer Bibel in Bildern, die "Tübinger Bibel", für das Bild "Das Mahl mit den Sündern" und die Gestaltung des Misereor-Hungertuchs im Jahr 1996.

Sieger Köder vor einer Staffelei: Der "malende Pfarrer" wurde für seine ausdrucksstarken Bilder mit biblischen und theologischen Motiven bekannt. Hermann Sorg, Stiftung Kunst & Kultur in Rosenberg

Sieger Köder bleibt bis 1995 als Pfarrer aktiv. Auch danach ist er noch als Seelsorger im Einsatz. Und er malt und gestaltet bis zum Schluss. 2015 stirbt Sieger Köder im Alter von 90 Jahren in Ellwangen. Da ist er schon längst bekannt, vielfach ausgezeichnet und es gibt sogar schon ein Sieger-Köder-Museum in Ellwangen.

Veranstaltungsjahr 2025 zu Ehren Sieger Köders

Dem berühmten Sohn Wasseralfingens ist ein ganzes Festjahr gewidmet. 21 Veranstaltungen und drei Exkursionen sind geplant, zumeist organisiert von Hermann Sorg, dem Gründungsvorsitzenden der Stiftung Kunst und Kultur in Rosenberg. Er ist ein langjähriger Freund Köders.

Die Stiftung kümmert sich um den Erhalt und die Verbreitung des künstlerischen Werkes des Künstlers. Er war in Rosenberg (Ostalbkreis) 20 Jahre lang Pfarrer. Im März ist hier eine Ausstellung mit Zeichnungen geplant, im Sommer ein kleines Fest.

Erinnert wird dort, wo Sieger Köder tätig war

Es gibt weitere Ausstellungen, Gottesdienste, Vorträge, Führungen und Exkursionen, und zwar dort, wo Sieger Köder hauptsächlich tätig war: Aalen-Wasseralfingen, Ellwangen und Rosenberg. Im Ellwanger Sieger-Köder-Museum sind heute 150 Bilder des Künstlerpfarrers zu sehen. In Rosenberg lagert sein Nachlass im Sieger-Köder-Zentrum.

Auftakt am Geburtstag Sieger Köders: Ein Gottesdienst und eine Ausstellung

Am 3. Januar wird das Jahr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephanus in Wasseralfingen eröffnet, der Heimatkirche Sieger Köders. Im Bürgersaal beginnt dann eine erste Ausstellung über den "malenden Pfarrer" und seine Werke, kuratiert von Joachim Wagenblast, einem Freund Köders.

Ein langjähriger Begleiter und Freund Sieger Köders: Kurator Joachim Wagenblast. Eine Ausstellung im Wasseralfinger Bürgerhaus zeigt einige bekannte Werke des "malenden Pfarrers". Sieger Köder wäre am 3. Januar 100 Jahre alt geworden. Die Stadt Aalen widmet ihm ein ganzes Jahr mit Ausstellungen, Führungen und Exkursionen. SWR Peter Schmid

Langjähriger Freund Sieger Köders gestaltet Ausstellung

"Dass die Freundschaft eine besondere war, zeigt sich dadurch, dass er öfters angerufen hat. Er hat einfach gesagt: 'Wie geht’s? Sollen wir mal wieder durch das Land fahren?'", erinnert sich Wagenblast. Einen Ausflug der beiden bringt Sieger Köder auf die Leinwand, den Blick über einen Weinberg.