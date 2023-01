Lkw-Unfall mit zwei Verletzten auf der B10 in Neu-Ulm

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B10 in Neu-Ulm sind am Morgen zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte der vordere Lkw gebremst, weil mehrere Polizeiautos entgegenkamen.

Bei einem Auffahrunfall in einer Unterführung der B10/Europastraße in Neu-Ulm sind ein Lkw-Fahrer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Der Unfall passierte am Mittwochmorgen zum Start des Berufsverkehrs. Laut Polizei musste der Fahrer des aufgefahrenen Lastwagens von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden.

Lkw bremste wegen mehrerer Polizeiautos

Wie die Polizei mitteilte, bremste der Fahrer des vorderen Lkw ab, weil ihm auf der Gegenspur mehrere Polizeiautos entgegenkamen. Der hintere Lkw fuhr auf, wobei dessen Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Die Polizisten waren wegen einer Person im Einsatz, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Diese Person konnte laut Polizei unverletzt in ärztliche Behandlung übergeben werden.

Stau auch noch am Vormittag

Die Bergung der Lkw dauerte bis in den Vormittag. Im Berufsverkehr staute sich auf mehreren Kilometern Länge: teils von der B30 am Dreieck Neu-Ulm bis zur Unfallstelle und aus Richtung Nersingen ab dem Ortseingang Neu-Ulm.