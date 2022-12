Ulm: Land fördert neue Brücke und Tunnel am Blaubeurer Tor

per Mail teilen

Das Land unterstützt den Neubau von Wallstraßenbrücke und Blaubeurer-Tor-Tunnel in Ulm mit knapp 105 Millionen Euro. Verkehrsminister Hermann übergab am Freitag den Förderbescheid.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat der Stadt Ulm am Freitag einen Förderbescheid für den Neubau der Wallstraßenbrücke und einen neuen Tunnel an der B10 am Blaubeurer Tor übergeben. Die Stadt bekommt rund 105 Millionen Euro Zuschuss vom Land. Die Gesamtkosten des Bauprojekts belaufen sich auf rund 207 Millionen Euro.

"Wahrscheinlich bekomme ich in den nächsten Jahren keinen solchen Förderbescheid mehr und wahrscheinlich geht es dem Minister genauso."

Ulms Oberbürgermeister Gunther Czisch freut sich über den Förderbescheid des Landes. SWR

Tunnel soll Unfall-Schwerpunkt Blaubeurer Ring entschärfen

Die marode Wallstraßenbrücke über die Bahngleise wird dafür komplett neu gebaut, die angrenzende Brücke über das Blaubeurer Tor soll durch einen Tunnel ersetzt werden. Der unfallträchtige Kreisverkehr Blaubeurer Ring soll nach den Plänen der Stadt Ulm weichen. Überall soll es mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geben. Nach Angaben des baden-württembergischen Verkehrsministeriums fahren täglich bis zu 86.000 Autos über die B10 in Ulm.

Auch diese Brücke wird es auf lange Sicht nicht mehr geben. Ein Tunnel soll die B10-Brücke über das Blaubeurer Tor ersetzen. SWR

Erneuerung der Wallstraßenbrücke laut Stadt dringend notwendig

Die Wallstraßenbrücke über die Bahngleise sowie die Brücke über das Blaubeurer Tor wurden in den 1960er Jahren errichtet. Der schlechte Zustand beider Brücken macht es laut Stadtverwaltung notwendig, sie abzureißen und neu zu bauen. Die Bundesstraße über die Brücken verbindet die Städte Ulm und Neu-Ulm sowie die Autobahnen A7 und A8.

"Es wird schon da und dort mal einen kleineren Stau geben."

Die Stadt rechnet mit einer Fertigstellung bis 2030 - pünktlich zur Landesgartenschau in Ulm.