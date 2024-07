per Mail teilen

Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, bekommen in Ulm seit inzwischen zehn Jahren Hilfe über das Projekt "Kein Täter werden". So sollen Übergriffe verhindert werden.

Menschen - vor allem Männer - mit pädophilen Neigungen können in Ulm seit zehn Jahren Hilfe in Anspruch nehmen. Das Projekt "Kein Täter werden" wird vom Universitätsklinikum Ulm getragen und in Baden-Württemberg von den Krankenkassen und vom Sozialministerium finanziert. Durch die Beratung Betroffener sollen sexuelle Übergriffe auf Kinder verhindert werden.

Hans, der eigentlich anders heißt, weiß seit seiner Jugend von seiner Pädophilie. "Ich bemerkte mein Verlangen, indem ich öffentliche Plätze wie Bäder oder ähnliches besuchte. Was mir selbst nicht gut tat." Anfangs habe er sich Missbrauchsdarstellungen im Internet, sogenannte Kinder- und Jugendpornografie, angesehen. Damit habe er schnell wieder aufgehört, aber die Neigung sei geblieben.

Ich möchte weder mich noch andere verletzen und schädigen.

Seine Pädophilie hält Hans lange geheim. Er weiß, dass er ihr nicht nachgeben darf, sucht Hilfe bei Psychotherapeuten. Doch die sind mit seinem Problem überfordert, glaubt er. Hans ist verzweifelt, kämpft mit Depressionen. Als er sich vor vier Jahren stark zu einem Kind hingezogen fühlt, wird ihm klar, dass er mit seiner Neigung nicht allein umgehen kann. Er ist sich sicher: "Ich möchte weder mich noch andere verletzen oder schädigen."

Präventionsprojekt bietet vertrauliche Hilfe

Hans meldet sich bei "Kein Täter werden", bekommt vertrauliche Hilfe. Die Anlaufstelle für pädophile Menschen ist 2005 an der Berliner Charité entstanden. Bundesweit gibt es 14 Standorte, einer davon ist in Ulm.

Das sind Menschen, die das Recht haben, Hilfe zu bekommen.

Mit Therapie gegen pädophile Neigungen

Erst Einzel-, dann Gruppentherapie soll Betroffenen helfen, mit ihrer Pädophilie umzugehen und sich selbst und Kinder zu schützen. Seit der Eröffnung des Ulmer Standorts vor zehn Jahren haben sich laut Projektleitung etwa 200 Menschen gemeldet. An die 80 haben das Therapie-Angebot genutzt, nur von zweien sei bekannt, dass sie später straffällig wurden.

Pädophile Neigung nicht gleich Kindesmissbrauch

Geleitet wird die Präventionsstelle in Ulm von Elisabeth Quendler-Adamo. Menschen mit pädophiler Neigung, so ihre Überzeugung, sind nicht gleichzusetzen mit Menschen, die Kinder missbrauchen: "Das sind Menschen, die das Recht haben, Hilfe zu bekommen. Dass sie einen Raum kriegen, wo sie mitteilen können, wie es ihnen geht. Und gleichzeitig Unterstützung, um keine Taten zu begehen."

Seit zehn Jahren Projektleiterin: Elisabeth Quendler-Adamo. Die Psychotherapeutin bietet Menschen mit pädophilen Neigungen durch die Schweigepflicht geschützte therapeutische Hilfe an. SWR

Kein Täter werden: Schweigen als größte Gefahr

Die größte Gefahr, so die Expertin, besteht dann, wenn pädophile Menschen nicht über ihre Neigung sprechen. Auf diese Weise würden sie, wie Hans seinerzeit, in einer sozialen Isolation mit einem emotional belastenden Thema verbleiben. Ein unnötiges Risiko, stellt Quendler-Adamo klar: "Das führt oft zu Anspannung und Anspannung wird in vielen Fällen mit einer sexuellen Aktivität bearbeitet."

Forderung: Mehr Präventions-Angebote auch auf dem Land

Hans wünscht sich, dass er mit seiner Neigung in Zufriedenheit leben kann, ohne sich selbst und anderen zu schaden. Aktuell habe er das sehr gut im Griff, sagt er. Damit mehr Menschen, denen es wie Hans geht, Hilfe in Anspruch nehmen können, brauche es mehr Präventions-Angebote, auch im ländlichen Raum, fordert Elisabeth Quendler-Adamo. Außerdem müssten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten geschult werden, um für pädophile Menschen ansprechbar zu sein.