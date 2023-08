Wer Gewalt erlebt, kann sich auch ohne Polizei Hilfe holen: bei der Ambulanz für Gewaltopfer der Uni Ulm. Seit der Eröffnung 2021 mehren sich die Fälle, auch von misshandelten Kindern.

Wer Gewalt oder einen sexuellen Übergriff erlebt, steht nicht selten unter Schock. Erst recht, wenn es in der eigenen Familie passiert. Scham oder Angst spielen auch eine Rolle. Wer da nicht sofort die Polizei einschalten möchte, kann auch zur Ambulanz für Gewaltopfer an der Uniklinik Ulm gehen. Rund 100 Fälle sind es laut Ambulanz bereits im ersten Halbjahr diesen Jahres, davon fast die Hälfte Kinder.

Viele verletzte Kinder kommen über Kinderklinik in die Ambulanz

Die meisten betroffenen Kinder kommen über die Kinderklinik der Uni Ulm in die Ambulanz, damit die Verletzungen hier begutachtet und dokumentiert werden. "Die meisten haben blaue Flecken von Schlägen zum Beispiel, häufig auch Knochenbrüche", so Anna Müller, die Leiterin der Ambulanz.

Rechtsmedizinerin Anna Müller leitet die Ambulanz für Gewaltopfer der Universitätsklinik Ulm - dort mehren sich die Fälle von geschlagenen und misshandelten Kinder. SWR

Mit dem nüchternem Blick der Rechtsmedizinerin erkennt sie schnell verdächtige Verletzungen. Am Schienbein haben Kinder häufig blaue Flecken, etwa vom Fußballspiel, aber "an anderer Stelle, zum Beispiel am Rücken oder im Genitalbereich, ist es dann natürlich hoch auffällig". Außerdem gebe es speziell geformte Verletzungen: "Da kann man richtig den Abdruck von einem Gegenstand erkennen", so Anna Müller.

Die Ambulanz für Opfer von Gewalt der Uniklinik Ulm muss sich auch immer mehr um Kinder und Jugendliche kümmern - die Fälle mehren sich, seit der Eröffnung der Ambulanz vor zwei Jahren (Sujetbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa Nicolas Armer

Ambulanz der Uni Ulm betreut viele Opfer von häuslicher Gewalt

Die meisten Vorfälle, die der Ambulanz der Uni Ulm bekannt werden, handeln von häuslicher Gewalt. Laut Anna Müller geht es meist um Frauen, die in der Partnerschaft Gewalt erfahren müssen oder um Gewalt gegen Kinder, die Eltern, ältere Geschwister oder Verwandte und Bekannte ausüben. Die Ambulanz dokumentiert die Verletzungen, falls die Opfer später vor Gericht gehen wollen. Im Fall von Kindern berät die Rechtsmedizin auch die behandelnden Ärzte, die auch schon mal das Jugendamt einschalten können. Da gebe es durchaus Fälle, "gerade, wenn eben Kinder sehr massiv betroffen sind", so Anna Müller. Fälle, "die allen relativ nahe gehen."

Hotline der Ambulanz für Opfer von Gewalt in Ulm: 0731-500-65009