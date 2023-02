Polizist bei Angriff in Ulm schwer verletzt

In der Innenstadt von Ulm ist in der Nacht auf Mittwoch ein Polizist bei einem Angriff schwer verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag mit.

Ein 25-jähriger Polizist ist auf dem Kornhausplatz im Stadtzentrum von Ulm, direkt neben der Volkshochschule, attackiert worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag mitteilten, war der Polizist privat unterwegs. Gegen 1:20 Uhr habe er eine Gruppe von vier Männern bemerkt, die sich aus seiner Sicht "verdächtig" verhielten. Was sie verdächtig machte, wurde bislang nicht mitgeteilt. Der 25-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Video herunterladen (6 MB | MP4) Noch bevor die Polizeistreifen am Tatort eintrafen, soll der 25-Jährige von den Männern massiv angegriffen worden sein. Im Verlauf der Attacke gab er sich als Polizist zu erkennen. Anschließend flüchteten die vier Männer. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 25-Jährigen in eine Klinik. Polizist nach Angriff in Ulm schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls: Die Täter sollen etwa 17 bis 23 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß sein. Sie hatten laut Polizei eine "normale Statur" und waren dunkel gekleidet. Angriffe auf Einsatzkräfte beschäftigen auch die Landesregierung Die Landesregierung hatte zuletzt einen sogenannten Sicherheitsgipfel einberufen, um vermehrten Angriffe auf Einsatzkräfte zu begegnen.