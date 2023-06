Prozessbeginn in Ulm nach Angriff auf Polizeibeamten in Zivil

Am Landgericht Ulm beginnt am Montag der Prozess gegen drei Männer wegen eines Angriffs auf einen Polizeibeamten in Zivil im Februar 2023. Den Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen.

Drei Männer im Alter von 18, 23 und 24 Jahren müssen sich ab Montag am Landgericht Ulm wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Februar dieses Jahres in Ulm einen Passanten angegriffen und schwer verletzt zu haben. Bei dem Opfer handelte es sich um einen Polizisten in Zivil. Laut Anklage war der 25-jährige Polizist nachts auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als ihm die drei vermummten Männer auffielen. Er habe den polizeilichen Notruf gewählt. Daraufhin hätten ihn die Angeklagten sowie ein beteiligtes Kind in einen Hinterhalt gelockt und dort auf ihn eingeprügelt. Neben den drei Männer war laut Staatsanwaltschaft Ulm ein 13-jähriger und damit strafunmündiges Kind an der Tat beteiligt. Angreifer haben den Tod des Polizisten in Zivil in Kauf genommen Die drei Männer sollen den 25-Jährigen schließlich schwer verletzt am Tatort in der Ulmer Innenstadt liegen gelassen haben. Dabei haben sie laut Anklage den Tod des Mannes in Kauf genommen. Die Männer flohen, wurden aber kurz nach der Tat gefasst. Zwei der Beschuldigten schweigen zu den Vorwürfen. Der dritte, 24-jährige Angeklagte bestreitet laut Staatsanwaltschaft die Tat. Prozess am Landgericht: 26 Zeugen und ein Sachverständiger geladen Am ersten Prozesstag am Montag sollen laut Mitteilung des Landgerichts Ulm zwei Zeugen befragt werden. Insgesamt sind demnach 26 Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Mit einem Urteil wird Anfang August gerechnet.