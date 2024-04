Sonniger Abschluss: Der Osterbrunnen in Schechingen wird abgebaut

Der Osterbrunnen in Schechingen im Ostalbkreis hat in diesem Jahr zehntausende Besucher angelockt. Beim Abbau am Montag sind noch einmal bis zu 40 Helferinnen und Helfer dabei.

Die Organisatorinnen des Osterbrunnens in Schechingen mit seinen 13.000 Eiern ziehen eine begeisterte Bilanz: Zehntausende Besucherinnen und Besucher sind in die Gemeinde im Ostalbkreis gekommen, um das bunte Werk anzusehen. Audio herunterladen (421 kB | MP3) "Ich muss vorsichtig schätzen, aber 40.000 bis 50.000 Menschen könnten es schon gewesen sein," sagte Iris Jekel am Sonntagnachmittag. Am sonnigen Abschlusstag waren es bestimmt noch einmal über 2.000 Besucherinnen und Besucher, sagt sie. Aber auch über die Osterfeiertage kamen viele. Sie lobten die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Eier und Dekorationen. Der Osterbrunnen in Schechingen Der Osterbrunnen in Schechingen steht öffentlich zugänglich in der Ortsmitte von Schechingen im Ostalbkreis. Bis zum 14. April können Besucherinnen und Besucher die Konstruktion aus 13.000 Eiern bestaunen. Eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen erfolgt wochentags ab 13 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Samstags ist Ruhetag. Doch nach dem Abschluss am Sonntag geht es ganz schnell, sagte Iris Jekel im SWR-Interview. "Wer am Montagnachmittag nach Schechingen kommt, sieht schon nichts mehr." Am Montagmorgen kommen die Ehrenamtlichen zusammen, säubern die Eier vom Blütenstaub und verpacken sie. Auf dem Dachboden des Rathauses werden sie fürs nächste Jahr eingelagert. Zum Auftakt des Osterbrunnens am 23. März sendete SWR Aktuell Baden-Württemberg einen Bericht. Video herunterladen (68,2 MB | MP4) Gedanklich sei sie schon beim Osterbrunnen 2025, erzählt die Organisatorin. Mit dem Blick auf den diesjährigen Brunnen frage man sich, wie die Gestaltung im kommenden Jahr aussehen könnte. Sie sammle Ideen für Eiermotive und auch für das neue Motto. Außerdem müsse noch entschieden werden, an wen die Spenden aus den diesjährigen Erlösen des Osterbrunnens in Schechingen gehen.