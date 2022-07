Masern-Impfpflicht: rund 340 fehlende Nachweise in Ulm und im Alb-Donau-Kreis

Die Schonfrist für die einrichtungsbezogene Masern-Impfpflicht endet am 31. Juli. Doch nicht von allen Kindern und Jugendlichen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis liegt der Nachweis vor. Was das für Konsequenzen haben kann.

Die Masern-Impfpflicht gilt in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten, aber auch in Krankenhäusern, Praxen oder Asylunterkünften. SWR

In den Kindergärten in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) habe man mit der Masern-Impfpflicht kaum Probleme gehabt, sagt Kathrin Bächtle, sie ist zuständig für die Kinderbetreuung in der Stadt. Schon seit März 2020, im Zuge des Masernschutzgesetzes gilt bundesweit: Wer sein Kind in einem Kindergarten oder einer Kita anmeldet, muss den Impf- oder einen Ausnahmenachweis vorzeigen - sonst gibt es keinen Platz.

"Das Kind hat dann ein Betreuungsverbot für die Einrichtung - das ist schon eine Entscheidung, die einer Familie bewusst sein muss."

Sein Kind nicht zu impfen, führe für die Eltern zu Betreuungsproblemen und für die Kinder zu sozialer Isolation. Und mehr noch: Verstöße gegen die Impfpflicht sind teuer. Bis zu 2.500 Euro kann es für die Familien, aber auch für die Einrichtung kosten.

Innerhalb des Masernschutzgesetztes gilt ein Betreuungsverbot in Kindergärten und Tagesstätten für Kinder und Jugendliche ohne Impf- oder Ausnahmenachweis. SWR

Für Beschäftigte und Kinder, die vor dem 1. März 2020 bereits in ihrer aktuellen Einrichtung waren, läuft die Schonfrist am 31. Juli aus. Große Diskussionen habe es nicht gegeben, sagt Kathrin Bächtle gegenüber dem SWR. Lediglich die Kontrolle der Nachweise sei mit einem enormen Zeitaufwand verbunden.

Nach Angaben des Landratsamtes haben die Schulen und Kindergärten im Alb-Donau-Kreis und in Ulm rund 340 fehlende Immunitätsnachweise von Kindern und Jugendlichen gemeldet (Stand: 27.07.2022). In der überwiegenden Mehrheit unterliegen diese Fälle allerdings der Schulpflicht. Auch Kinder ohne Nachweis dürfen in die Schule gehen, sagt Andreas Welker vom Landesgesundheitsamt. Wer jedoch keinen Nachweis vorlegen kann, muss mit einer Bußgeldstrafe rechnen.

Zahlen für Baden-Württemberg hat das Landesgesundheitsamt nicht, unter anderem wegen der Belastung durch die Corona-Pandemie. Nach Auskunft von Andreas Welker wird es sie auch nicht so bald nicht geben, jedenfalls nicht für die vergangenen zwei Jahre. Rechnet man jedoch die Zahlen des Gesundheitsamtes Alb-Donau-Kreises hoch, dann haben derzeit wahrscheinlich tausende Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg keinen gültigen Nachweis für die Masernimpfung.

Für Kinderarzt Klaus Rodens aus Langenau (Alb-Donau-Kreis) gehört die Masernschutzimpfung zur Routine und nicht erst, seitdem das Impfen Pflicht geworden ist. Seit dem Erlass des Masernschutzgesetzes habe sich dennoch etwas geändert, die Impfung sei selbstverständlich geworden, erklärte der Arzt.

"Viele Diskussionen finden nicht mehr statt, weil die Masernimpfung bei Kindern selbstverständlich geworden ist."

Es sei in eine Normalität übergegangen. Dazu beigetragen habe unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit zur Impfaufklärung in den vergangenen Jahren. Auch das Bundesgesundheitsministerium hat Eltern über die Wichtigkeit der Masern-Impfung informiert.

In der Arztpraxis von Dr. Klaus Rodens in Langenau gehört die Masernschutzimpfung zur täglichen Routine. SWR

Vor vier Jahren habe man noch bis zu 300 Fälle von Masern verzeichnet, so Rodens. Der Kinderarzt sieht einen Zusammenhang zwischen sinkenden Fallzahlen und der mit dem Masernschutzgesetz einhergehenden Impfpflicht.

Masern ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die schwere Folgen nach sich ziehen kann. Die schlimmste ist die Hirnentzündung, die zum Tod führen kann, auch Schwerhörigkeit ist eine Folge.

Besonders die unter Fünfjährigen und Erwachsene ab 20 Jahren seien von den Folgeerkrankungen gefährdet, so Kinderarzt Rodens. Mit zweifacher Impfung gehe dagegen das Risiko, an Masern zu erkranken, gegen Null.