Fröhlich, friedlich: 11.000 Besucher feiern Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm

Ein lauer Sommerabend, Musik, Tanz, Theater, Magie - etwa 11.000 Menschen haben am Samstagabend die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm genossen - und fröhlich und friedlich gefeiert.

Schon am Nachmittag ging es los mit Kinderprogramm bei sommerlichen Temperaturen - und die hielten bis in die späten Abendstunden. Tausende feierten in Ulm und Neu-Ulm die 24. Kulturnacht. Es gab knapp 150 Veranstaltungen an 100 verschiedenen Orten.

Anziehungspunkt in der Fußgängerzone: Im Ü-Wagen des SWR Studios Ulm konnten die Gäste schon am Nachmittag die Namen von Haltestellen einsprechen, die in Kürze im ÖPNV in Ulm zu hören sein werden. Die Kulturhäppchen und die Führungen durch das SWR Studio Ulm erlebten bis Mitternacht etwa 600 Gäste. SWR Jürgen Klotz

Haltestellen einsprechen beim SWR Studio Ulm

Varieté auf dem Judenhof, Breakdance vor dem Ulmer Münster, Live-Musik im Parkhaus, Konzerte in der Straßenbahn, Kunst im Kerzenlicht - die 11.000 Besucher der Kulturnacht in Ulm konnten aus knapp 150 Veranstaltungen an 100 verschiedenen Orten in Ulm und Neu-Ulm wählen und an einem herrlichen Spätsommerabend genießen. In der Fußgängerzone stand ein offener Übertragungswagen des SWR Studios Ulm - dort konnten Alt und Jung Haltestellennamen einsprechen, die in Kürze auf den Linien im ÖPNV in Ulm und Neu-Ulm als Ansagen zu hören sein werden.

"Einfach genial.

Wobei die Kulturnacht schon am Nachmittag begann und dann friedlich und fröhlich bis in die Nacht andauerte. „Einfach genial wie die Stadt gelebt hat“ zog Veranstalter Christian Pfeifer eine erste Bilanz. Die Kulturhäppchen in musikalischer Form und die Führungen durch das SWR Studio in Ulm erlebten rund 600 Menschen.