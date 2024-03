Mehrfamilienhaus in Ichenhausen wegen Brand geräumt

In Ichenhausen (Kreis Günzburg) ist am Samstagabend ein Feuer in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Bewohner leicht verletzt.

Bei einem Feuer in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in Ichenhausen hat am Samstag ein 55-jähriger Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Essen auf dem Herd vergessen - Feuer in Kellerwohnung Das Feuer entstand laut Polizei, weil der Bewohner sein Essen zu lange auf dem Herd gelassen hatte. Es entstand ein Feuer und viel Rauch. Daher musste das gesamte Gebäude geräumt werden. Die Feuerwehr holte einen Mann mit der Drehleiter aus dem zweiten Stock des Hauses. Außer dem 55-Jährigen wurde laut den Ermittlungen niemand verletzt. Der Rettungsdienst betreute die Bewohner des Hauses. Gegen den Bewohner der Kellerwohnung ist laut Polizei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Der Schaden am Haus beläuft sich auf 15.000 Euro.