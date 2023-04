Mehr als 20 Fenster sind in der Nacht auf Dienstag an der Arbeitsagentur in Aalen zertrümmert worden. Erst vor Kurzem gab es einen ähnlichen Fall am Jobcenter in Aalen.

Wieder sind in Aalen an einer Behörde Fensterscheiben zerstört worden: In der Nacht auf Dienstag gingen an der Arbeitsagentur mehr als 20 Fensterscheiben zu Bruch. Eine Woche davor hatte ein Unbekannter am Jobcenter in Aalen rund 50 Scheiben zerschlagen, ebenfalls im Erdgeschoss. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten zusammenhängen.

Mehr als 100.000 Euro Sachschaden

Die Fenster seien jeweils nachts und jeweils mit einem Gegenstand zertrümmert worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Dienstag. Beim Jobcenter hatten Zeugen demnach vor einer Woche einen Mann beobachtet, der mit einer Axt die Fenster zerstörte.

Den Sachschaden an dem Gebäude schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Der Täter war den Zeugenaussagen zufolge dunkel gekleidet und zwischen 1,65 Meter und 1,80 Meter groß.

Im Erdgeschoss der Arbeitsagentur in Aalen wurden mehr als 20 Scheiben zertrümmert. SWR Frank Polifke

Der Sachschaden bei der Arbeitsagentur in Aalen wird mit 15.000 Euro angegeben. Auch hier wurden die Fensterscheiben offenbar mit einem Gegenstand eingeschlagen. Das Gebäude der Arbeitsagentur befindet sich zwar in einer anderen Straße als das Jobcenters. Dennoch könnte es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang geben, so die Polizei.