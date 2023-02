Verdächtiger in Heidenheim nach Sprengung von Geldautomat festgenommen

Nach einer Sprengung von einem Geldautomaten ist in Heidenheim in der Nacht auf Sonntag ein Verdächtiger festgenommen worden. Möglicherweise war er zuvor auch im Ostalbkreis aktiv.

Nach mehreren Sprengungen von Geldautomaten in Heidenheim/Brenz und in Böbingen im Ostalbkreis hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen Verdächtigen festgenommen. Inwieweit die Taten im Zusammenhang stehen, werde derzeit noch geprüft, so ein Polizeisprecher.

Beute gab es nach der Sprengung eines Geldautomaten in Heidenheim keine. Auch in Böbingen im Ostalbkreis ging der Täter leer aus. Hier entstand bei der Sprengung eines Geldautomaten Sachschaden in Höhen von 40.000 Euro. Warum auch versucht wurde, einen Kontoauszugsdrucker zu sprengen, ist unklar.

Indizien weisen auf Zusammenhang der Taten hin

Die Polizei setzte am Sonntagmorgen auf der Suche nach dem Täter mehrere Streifenwagen und einen Polizeihubschrauber ein. Es gibt Indizien, dass die Taten in Heidenheim und in Böbingen zusammenhängen. Angeblich hatten Zeuginnen und Zeugen in Böbingen einen gelben Kastenwagen am Tatort gesehen. Bei der Festnahme in Heidenheim wurde ein solches Fahrzeug sichergestellt. Vom Ablauf her könnten die Taten ebenfalls zusammenhängen. Die Automaten in Böbingen wurden laut Polizeibericht um zwei Uhr nachts gesprengt, in Heidenheim gegen 3:15 Uhr.

Die Polizei hat am Sonntag einen Zusammenhang der beiden Taten nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft prüfe das, hieß es. Die Ermittlungen hierzu würden laufen.