per Mail teilen

Ein Jugendlicher hat am Mittwochvormittag einen Großeinsatz der Polizei in Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm ausgelöst. Der 14-Jährige war mit täuschend echten Waffen unterwegs.

Ein Missverständnis hat am Mittwochvormittag in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Grund war ein 14-Jähriger, der mit täuschend echten Waffen unterwegs war. Wie ein Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage mitteilte, war der Jugendliche auf dem Weg in seine Schule. Dabei habe er eine Abkürzung durch ein Gebüsch genommen. Ein Passant habe ihn dabei beobachtet und die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte sicherten unter anderem das Schulgebäude der Montessorischule und sperrten die nähere Umgebung weiträumig ab.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei fanden schließlich bei dem 14-Jährigen in der Schule täuschend echt aussehende Waffen, die er nach eigenen Angaben für ein Projekt in die Schule gebracht hatte. Auch mehrere andere Schülerinnen und Schüler hatten Spielzeugwaffen dabei. Insgesamt fand die Polizei 13 Spielzeugwaffen und täuschend echt aussehende Waffen in einem Klassenzimmer. Die Ermittler prüfen derzeit, ob dem 14-Jährigen ein waffenrechtlicher Verstoß vorgeworfen wird.

Viele besorgte Eltern vor der Schule in Weißenhorn

Außer 100 Polizeikräften des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und der Bereitschaftspolizei waren auch Spezialeinsatzkräfte und zwei Polizeihubschrauber im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Vier Schüler bekamen durch die Aufregung vor Ort Kreislaufprobleme und mussten behandelt werden. Von dem polizeilichen Einsatz waren rund 160 Schülerinnen und Schüler sowie knapp 35 Lehrkräfte betroffen. Auch viele besorgte Eltern hatten sich vor der Schule versammelt. Die Polizei, Schulpsychologen und Notfallseelsorge waren vor Ort und boten Betreuung an. Welches Projekt die Montesserischule in Weißenhorn mit den Spielzeugwaffen vorhatte ist nicht bekannt, die private Schule kündigte eine Pressemitteilung an.

Bei der Suche nach einer mutmaßlich bewaffneten Person in Weißenhorn war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. z-media Ralf Zwiebler

Polizei auf X: Person mit "unklarer Bewaffnung"

Auf der Plattform X hatte die Polizei am Mittwochmorgen mitgeteilt, im Bereich der Günzburger Straße in Weißenhorn nördlich des Kreisverkehrs sei eine Person mit "unklarer Bewaffnung" gesichtet worden. Es habe eine einzelne Meldung dazu gegeben. Weiter rief die Polizei dazu auf, dieses Gebiet zu meiden. Am Mittag dann die Entwarnung: Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei habe die gesuchte Person ausfindig gemacht.