Bei der Sanierung eines mittelalterlichen Gebäudes finden Handwerker Weizenspreu und Körner, die als Dämmung in der Decke schlummerten. Nach 450 Jahren wächst daraus nun Getreide.

Bei der Sanierung eines Gebäudes aus dem Mittelalter in Ulm haben Handwerker in einer Zwischendecke Getreidespreu entdeckt. Sie hatte rund 450 Jahre als Dämmung gedient. Johannes Völks Firma hat den sogenannten Fürstenegger Hof in Ulm saniert. Der Unternehmer nahm eine Handvoll der Spreu aus der Decke mit nach Hause.

Seine Frau war neugierig und brachte ein wenig Spreu, in der wohl ein paar Getreidekörner versteckt waren, in die Erde in ihrem Garten ein. Zu Sabine Völks großer Freude trieben ein paar der rund 450 Jahre alten Getreidekörner tatsächlich aus und wuchsen heran. "Ich hatte nicht damit gerechnet. Das ist ein Schatz. Dass das wieder keimen kann, ist ein Wunder. Es ist unglaublich."

Sabine Völk hofft auch in diesem Jahr darauf, dass in der rund 450 Jahre alten Getreidespreu aus Ulm Körner von Weizen oder Gerste sind, die in ihrem Gartenbeet keimen. SWR Verena Hussong

Ernten mit Körnern von Getreide aus dem Mittelalter

Sabine Völk möchte auch in diesem Jahr wieder einen "Schatz" heben und wagt einen neuen Pflanzversuch. Sie kniet vor einem Blumenbeet in ihrem Garten in Elchingen im Kreis Neu-Ulm und lockert die Erde.

Aus einem braunen Papierumschlag schüttet sie ein bisschen Streu erst auf die Hand, dann auf die Erde. Sie hofft, das sich darin Weizenkörner oder Gerste befinden, die wie beim ersten Mal keimen. "Das ist sensationell, dass ein Korn nach so langer Zeit noch aufgeht und dass ich das Glück hatte, dass in der Spreu überhaupt etwas drin war."

Die zweite Getreideernte: 2019 konnte Sabine Völk schon deutlich mehr Weizen- und Gerstenhalme aus dem Saatgut aus dem Mittelalter einfahren. SWR Verena Hussong

Schon zweimal hatte die Heilpraktikerin Erfolg: 2018 entwickelten sich zwei Getreidehalme, ein Jahr später wuchsen schon mehr als zehn heran. Sabine Völk hat den Weizen und die Gerste getrocknet und aufbewahrt. Die Halme liegen vor ihr auf einem Tablett. Sie deutet auf einen Fruchtstand: "Die Ähren sind ein bisschen kleiner als heute."

Der "Fürstenegger Hof" auf dem Galgenberg in Ulm war im Mittelalter eine Ziegelei. Später wurde er eine Gastwirtschaft und nach der Sanierung ein Wohngebäude. Dort war bei der Sanierung der Weizen aus dem Mittelalter gefunden worden. SWR Verena Hussong

Spreu von Weizen als Dämmung im "Fürstenegger Hof" in Ulm

Die Spreu, die Dreschabfälle des Getreides aus Hülsen, Spelzen, Grannen und dem einen oder anderen Körnchen, hatten Handwerker im Mittelalter in die Zwischendecke des Fürstenegger Hofs eingefüllt - um 1604, so vermutet Johannes Völk. Er hatte im Rahmen der Sanierung zur Geschichte des Fürstenegger Hofs geforscht.

Der Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens steht im Treppenhaus des Gebäudes in Ulm und zeigt auf einen dunkelbraunen Holzbalken: "Bei der Kernsanierung des Gebäudes mussten wir die ganzen Decken öffnen und in den Zwischenräumen zwischen diesen Sparren haben wir die Spreu gefunden."

Der "Fürstenegger Hof" war im Mittelalter eine Ziegelei. Die dort gebrannten Steine wurden in vielen Bauten der Stadt Ulm verwendet, erzählt Johannes Völk. Etwa in der Stadtmauer. Als die nahe Lehmgrube ausgebeutet war, diente der Fürstenegger Hof als Gastwirtschaft. Heute sind in dem ziegelroten Gebäude auf dem Galgenberg in Ulm Wohnungen.

Johannes Völk am Fundort im "Fürstenegger Hof" in Ulm: In den Zwischendecken entdeckten seine Handwerker die Spreu aus Getreide mit Weizenkörnern. Sie diente zur Dämmung. SWR Verena Hussong

In Elchingen bedeckt Sabine Völk die ihm Beet ausgebrachte Spreu sorgsam mit Erde. Sie will ihr Getreide weiter vermehren und hat überlegt, die mittelalterlichen Pflanzenteile Wissenschaftlern für eine genaue Bestimmung der Sorten und weitere Untersuchungen zur Verfügung zu stellen.

Nun hofft sie zunächst auf eine weitere erfolgreiche Ernte. Irgendwann, so meint sie lachend, reichen die Körner und das Mehl daraus dann vielleicht zum Backen. "Für ein ganz kleines Brötchen und wenn ich mein Feld voll habe, dann machen wir ein Brot."