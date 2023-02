Der Gemeinderat entscheidet, wo in den Ulmer Ortschaften Unterkünfte für Geflüchtete gebaut werden sollen. Es eilt - denn in der Kernstadt geht der Platz aus.

Es sollen nicht Container werden, die die Stadt Ulm für Geflüchtete bauen lässt, sondern hochwertige Häuser in Modulbauweise. 30 Jahre lang sollen die Bauten stehen - nicht in der Kernstadt von Ulm, sondern den umliegenden Ortschaften. Bestellt sind sie bereits. Der Gemeinderat entscheidet jetzt über die Standorte in Mähringen, Lehr, Jungingen, Ermingen, Eggingen, Einsingen, Gögglingen-Donaustetten, Unterweiler und in Grimmelfingen.

Ulm geht der Wohnraum für Geflüchtete aus

Hintergrund: Der Stadt geht der Wohnraum für Geflüchtete aus – schon jetzt sind es sehr viel mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016. Damals waren es nach Angaben der Stadt 1.400 Menschen, die in Ulm Schutz suchten. Aktuell sind es 2.200. Allein aus der Ukraine sind noch viel mehr Menschen nach Ulm gekommen, 4.400, aber viele sind auch privat untergekommen und mussten nicht über die Stadt vermittelt werden. Die Folge ist dennoch: Die Wohnraum-Möglichkeiten in der Kernstadt sind erschöpft. Deshalb hat die Stadt eine Quote für die eingemeindeten Ortschaften von 2,5 bis 3 Prozent der Einwohner festgelegt.

Gemeinderat beschließt Standorte

Das bedeutet, dass je nach Ortsgröße ein bis zwei Unterkünfte für mehrere Dutzend Menschen gebaut werden müssen. Wo die jeweiligen Standorte sind, hat die Stadtverwaltung jetzt nach Befragung der einzelnen Ortschaftsräte festgelegt. Der definitive Beschluss darüber soll am Mittwoch getroffen werden – danach will die Stadt so schnell wie möglich mit dem Bau der Modulhäuser beginnen, die sie bereits für 16 Millionen Euro bestellt hat.

OB Gunter Czisch (CDU): Eine Geflüchteten-Quote von zweineinhalb bis drei Prozent der Einwohner in den Ortschaften sind "eine faire Lösung für alle". SWR

Es waren emotionale Zeiten für Ulm, als die Stadt verkündete, dass der Platz für Geflüchtete in der Kernstadt jetzt nicht mehr ausreicht. Und dass jetzt die Teilorte ran müssen mit Wohnraum. Der Protest ließ nicht lange auf sich warten, viele waren völlig überrascht und fühlten sich geradezu überfahren.

Es gründete sich rasch eine Bürgerinitiative, die jetzt auf ein Antragsrecht im Gemeinderat hinarbeitet. Einer der Sprecher dieser Initiative ist Heiko Lanz aus Ulm-Lehr.

Dietmar Kenzle (links) aus Ulm-Mähringen und Heiko Lanz (rechts) aus Ulm-Lehr von der Bürgerinitiative "Integration gestalten - Konflikte vermeiden" fühlten sich von der ursprünglichen Herangehensweise der Stadt überfahren. SWR

"Hoppla Hopp trifft es ganz gut", sagt er. "Die Wahrnehmung in den Ortschaften der Bewohner in den Ortschaften war größtenteils so, dass sie ja schockiert waren von dem Thema. Und zwar nicht, weil es hieß, jetzt sollen Unterkünfte für Geflüchtete gebaut werden." Kritisiert wurde die Vorgehensweise der Stadt.

"Das Schockierende war die Vorgehensweise der Stadtverwaltung. In ultra-kurzer Zeit zu versuchen, ihre Zwecke durch den Gemeinderat durchzudrücken. So kam es uns zumindest vor.“

An der anfänglichen Haltung, die Stachel aufzustellen, hat sich vieles geändert. Die Stadt nahm die Ortschaftsräte in die Pflicht, selbst Alternativvorschläge für Standorte zu machen, und in allen Ortschaften gab es Bürgerabende, bei denen Fragen beantwortet wurden. Samt einem Internet-Angebot. Und so hat die Stadt umgeschwenkt und die Ortschaften selbst mit ins Boot geholt: Sie sollten Vorschläge machen, wo die Unterkünfte hin sollen.

"Ich glaube, die Mehrheit derer, die am Anfang Sorgen hatten, weil vieles auch noch nicht ganz klar war, die sind jetzt befriedet.

Unterbringung Geflüchteter: Keine Billigbauweise

Der ganze Vorgang eilt - die Baugenehmigungs-Verfahren für die jeweiligen Standorte sind bereits eingeleitet, auch wenn die Stadt sich noch nicht darauf einlassen will, jetzt schon einen konkreten Bautermin zu nennen. Die Holz-Modul-Häuser sind allerdings schon bestellt. Zweigeschossig, mit 2-Zimmer-Wohnungen für bis zu 4 Geflüchtete. Sie sollen 30 Jahre stehenbleiben - auf stabile Qualität ist also beim Bestellen durchaus geachtet worden.

Auch ein Konzept zur Integration der Geflüchteten ist geplant

Ein Konzept zur begleitenden Integration soll es auch geben. Gedacht ist bei den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern vor allem an Menschen, die schon einige Zeit in Deutschland leben, junge Familien und alleinerziehende Frauen mit Kindern. Einen guten Teil der Änderungen schreibt sich die Bürgerinitiative "Integration gestalten – Konflikte vermeiden" auf die Fahnen.