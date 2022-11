Ulm schafft Container für Geflüchtete an

per Mail teilen

Ulm will in seinen Ortschaften zusätzlich 400 Geflüchtete unterbringen. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend entschieden für bis zu 10 Millionen Euro Wohn-Container anzuschaffen.

Bis zu 10 Millionen Euro will die Stadt Ulm ausgeben, um Wohn-Container für Geflüchtete anzuschaffen. Dem hat der Gemeinderat am Mittwochabend zugestimmt. Mit den Containern will Ulm in seinen Ortschaften zusätzlich 400 Geflüchtete unterbringen. Der Gemeinderat entschied auch, dass bei Bedarf wieder vorübergehend Sporthallen belegt werden können.

Lange Diskussion über die Aufteilung der Flüchtlinge auf die Ortschaften

Die Diskussion über den Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung dauerte fast eineinhalb Stunden. Die Fraktionen, mit Ausnahme des AfD-Stadtrats, waren sich einig, dass den Menschen geholfen werden muss. Jedoch wiesen einige Stadträte daraufhin, dass die Kommunikation mit den Ortschaften, in denen die Flüchtlinge untergebracht werden sollen, verbessert werden muss. Die Fraktionsgemeinschaft der Freie Wähler forderte die Stadt auf Informationsveranstaltungen in den Ortschaften aber auch in den Stadtteilen zu planen.

Großes Interesse bei Bürgern an Gemeinderatssitzung

Der Gesprächsbedarf ist da, das zeigte auch die Zahl der Zuhörer zu diesem Tagesordnungspunkt. Jedoch Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die zuvor an die Gemeinderäte herangetragen wurden, wurden bei der Debatte nicht beantwortet. Sozialbürgermeisterin Iris Mann kündigte eine Website an, um alle Fragen zu beantworten, die an Gemeinderat und Stadt herangetragen werden.

"Es geht um unsere Zukunft. Um die nächsten 10 bis 20 Jahre. Darüber haben die gar nicht geredet."

Laut Sozialbürgermeisterin Iris Mann sind in Ulm derzeit 2.100 Geflüchtete untergebracht, laut Prognose kommen weitere 1.000 hinzu. 400 Geflüchtete sollen Ende 2023 auf die Ortschaften verteilt werden. Für die Übrigen muss noch etwas organisiert werden, beziehungsweise diese Menschen werden weiter in engen Notunterkünften bleiben müssen.

Vorschläge aus Ortschaften werden bereits geprüft

Inzwischen sind auch aus den Ortschaften und aus dem Stadtteil Grimmelfingen viele Vorschläge für andere Containerstandorte gekommen, erklärte Iris Mann. Derzeit sei die Verwaltung dabei sie gewissenhaft auf ihre Eignung zu prüfen.

"Es ist nicht alles planbar, aber wir sollten Optionen eröffnen."

Der Gemeinderat lehnte eine Festlegung der Größe der möglichen Wohneinheiten ab, beschloss aber, dass die Quote der untergebrachten Menschen bei 2,5 bis 3 Prozent der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaft liegen soll. Die Container die, die Stadt mit bis zu 10 Millionen Euro anschaffen will, können, laut Iris Mann, von 25 bis 30 Personen genutzt werden. Die laut Beschlussvorlage vom Zentralen Gebäudemanagement vor-reservierten Module sind auf 50 bis 60 Menschen ausgelegt.

Die Stadt will schnell handeln

Die bisher bekannten Grundstücke, die von der Stadt bisher bevorzugt werden, sind Grundstücke, wo es möglich wäre zu bauen, aber es noch kein Baurecht gibt, so Baubürgermeister Tim von Winning. Da die Stadt für diese noch Bauanträge stellen muss, das Verfahren aber zwei bis vier Monate dauere, müsse jetzt mit den Baugenehmigungsverfahren begonnen werden. Auch hier stimmte der Gemeinderat zu. In welche Ortschaften, auf welche Flächen, wie viele Container gebaut werden, darüber entscheidet der Gemeinderat im Februar. Entscheidend sei, dass bei den Flächen, eine Baugenehmigung vorliegt oder kurz bevorsteht, so der Baubürgermeister.