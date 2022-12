per Mail teilen

Die ehemalige Behinderteneinrichtung auf dem Elisabethenberg bei Lorch-Waldhausen soll Flüchtlingsunterkunft werden. Das Projekt wurde am Donnerstag den Bürgern vorgestellt.

Landrat Joachim Bläse (CDU) und Bürgermeisterin Marita Funk (parteilos) haben am Donnerstagabend in der Remstalhalle in Lorch-Waldhausen (Ostalbkreis) über die geplante Flüchtlingsunterkunft auf dem Elisabethenberg informiert.

Bis zu 150 Flüchtlinge sollen einmal dort wohnen, wo 52 Behinderte von der Diakonie Stetten betreut wurden. Dazu sei es aber nötig, das geschichtsträchtige Gebäude Anfang nächsten Jahres umzubauen. Zudem müssten unter anderem Infrastruktur, Betreuungsangebote und Transportmöglichkeiten - beispielsweise für Schulkinder - geschaffen werden, so die Kreisverwaltung. Momentan hat der Ostalbkreis in zwölf Gemeinschaftsunterkünften Platz für rund 1.100 Menschen. Diese Zahl will der Kreis auf 1.500 erhöhen.

Das Areal auf dem Elisabethenberg ist ein historischer Gebäudekomplex, in dem früher die Behinderteneinrichtung untergebracht war. Inzwischen sind die Gebäude baufällig. Jetzt sollen sie als Unterkunft für Menschen mit Fluchterfahrung genutzt werden. Dazu ist ein Neubau geplant.

Auf dem Elisabethenberg in Lorch-Waldhausen (Ostalbkreis) soll ein Neubau für die Unterbringung von Geflüchteten entstehen onw-Images.de/ Jason Tschepljakow

Als Behinderteneinrichtung nicht mehr nutzbar

Im Mai hatte die Diakonie Stetten die Einrichtung auf dem Elisabethenberg nahe Lorch im Ostalbkreis verkauft. Die Gründe: Die Unterbringung von 52 Menschen mit Behinderung in dem geschichtsträchtigen Gebäude entspreche nicht mehr den aktuellen Vorgaben. Teilhabe am sozialen, kulturellen oder sportlichen Leben sei in der Abgeschiedenheit nicht möglich und es gebe keine ordentliche Busverbindung nach Waldhausen oder Lorch.

Die Geflüchteten sollen künftig in einem Neubau neben dem historischen Gebäude untergebracht werden. onw-Images.de/ Jason Tschepljakow

Den Beschluss für einen Neubau hatte der Gemeinderat im Mai gefasst.