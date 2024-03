per Mail teilen

Die Polizei hat nach dem Angriff auf einen Lehrer nahe einer Schule in Ulm-Wiblingen einen Tatverdächtigen gefasst. Der 23-Jährige ist in Untersuchungshaft.

Ein 23-jähriger Mann aus dem Raum Ulm ist wegen eines Angriffs auf einen Lehrer in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mitteilten, ist der Tatverdächtige bereits am Freitag verhaftet worden.

Die Sonderkommission "Säge" habe den Mann nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen. Bei einer Durchsuchung seien bei dem 23-Jährigen belastende Beweismittel sichergestellt worden. Der Haftrichter am Amtsgericht Ulm hat am Freitag einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf versuchten Totschlag erlassen.

Lehrer auf dem Weg der Besserung

Der 23-Jährige selbst bestreitet nach Angaben der Ermittler den Vorwurf. Er soll vor drei Wochen einen Lehrer auf dem Gelände der Sägefeldschule in Ulm-Wiblingen niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt haben. Danach flüchtete der Täter. Dem Opfer gehe es inzwischen wieder besser, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Lehrer befinde sich aber weiterhin in stationärer Behandlung.