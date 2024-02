per Mail teilen

Im Ulmer Stadtteil Wiblingen ist am Montagnachmittag ein Lehrer angegriffen worden. Er wurde nach Polizeiangaben verletzt und in eine Klinik gebracht.

Der Angriff auf den Lehrer geschah am Montagnachmittag gegen 16 Uhr vor dem Gelände der Sägefeldschule. Dabei wurde der Mann von einem Unbekannten mit einem Gegenstand niedergeschlagen. Nach Informationen der Polizei flüchtete der Täter nach dem Angriff zu Fuß.

Polizei hält sich mit Informationen zurück

Mit weiteren Einzelheiten hält sich die Polizei derzeit zurück. So ist auch unklar, ob es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen handelt - auch dies sei Gegenstand der Ermittlungen und könne noch nicht gesagt werden, so ein Polizeisprecher.

Fest steht: Es wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Kripo hat dafür eine Sonderkommission mit dem Namen "Säge" gebildet. Für die rund 360 Schülerinnen und Schüler gibt es in den nächsten Tagen ein psychologisches Betreuungsangebot.

Veranstaltung abgesagt

In der Turnhalle der Sägefeldschule war für Mittwochabend (28.02.) eine Informationsveranstaltung zur Unterbringung Geflüchteter in Wiblingen geplant. Die Stadt Ulm hat die Veranstaltung wegen der Ereignisse am Montag abgesagt. Es wird nach einem neuen Termin gesucht.