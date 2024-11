Die Aufregung ist riesig. Der große FC Chelsea kommt ins kleine Heidenheim. Der FCH empfängt den zweimaligen Champions-League-Sieger. So mancher Fan hofft auf eine Sensation.

Der Moment wird wohl in die Heidenheimer Fußball-Geschichte eingehen, wenn am Donnerstagabend in der Voith-Arena die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Chelsea angepfiffen wird. Ein europäischer Topclub ist auf der Ostalb zu Gast. Rund 1.700 Fans aus London werden in Heidenheim erwartet. Die Vorfreude in der Stadt ist riesig.

FCH-Fans: Ostalb-Kälte als Chance für Fußball-Sensation gegen Chelsea

Sportlich gesehen müssen sich die Ostalb-Kicker wohl warm anziehen. Die Chance auf einen Sieg ist gering, das wissen die FCH-Fans. So mancher Heidenheimer hofft derweil auf einen kalten Abend, vor allem für die englischen Superstars. "Wenn das Wetter hier oben noch ein bisschen kälter wird, könnte das für uns eine Chance werden", meint ein älterer FCH-Fan, während er das letzte öffentliche Training vor dem Spiel beobachtet.

Ohnehin spielt kein Gast gerne im Winterhalbjahr auf der Ostalb, in Deutschlands höchstgelegenem Bundesligastadion. "Ich hoffe, dass die Engländer keine Wintersachen dabei haben und einen richtigen Wind ins Gesicht geblasen kriegen", sagt FCH-Fan und Kneipenwirt Frank Zeger. In seinem Café Mélange in der Fußgängerzone wird er am Donnerstag ein Public Viewing veranstalten. Den Chelsea-Stars sollen die Zehen frieren, meint der noch. Dann sei auf dem Platz nichts unmöglich.

"Ich freue mich riesig drauf", erzählt Fußballfan Christian Stocker, der ein Ticket ergattert hat. "Das wird ein Fest und der Lohn für eine tolle Saison letztes Jahr." Für ihn sei es großartig, wenn man in Heidenheim solche Stars sehen kann. Und er ist sich sicher, dass die Ostalb-Jungs kämpfen werden bis zum Schluss.

Wirt Frank Zeger sitzt im Trikot gebannt vor dem Bildschirm. In seinem Café Mélange erwartet er am Donnerstagabend einige Gäste - auch aus London. SWR SWR, René Munder

Heidenheims Oberbürgermeister: Stadt wird durch Spiel noch bekannter

Für die Heidenheimer, die sich in der vergangenen Saison überraschend für die europäische Conference League qualifiziert haben, ist es das große Los. "Das wird der Bekanntheit der Stadt Heidenheim nochmal zutragen", freut sich Oberbürgermeister Michael Salomo (SPD). "Und wenn sich die Jungs gut schlagen, wie zuletzt in der Conference League, dann können wir vielleicht auch für eine Sensation sorgen."

FCH-Fans erwarten "Super-Goliath gegen Klein-David"-Spiel

Als "Super-Goliath gegen Klein-David" bezeichnet Andreas Fritschenschaft aus dem zehn Kilometer entfernten Giengen das Spiel. "Das ist der absolute Wahnsinn. Das hätte vor zehn Jahren keiner gedacht, dass so etwas möglich sein würde." Schließlich ist der Chelsea Football Club aus London der einzige englische Verein, der alle drei großen europäischen Wettbewerbe zwei Mal gewinnen konnte, dazu noch die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Der geschätzte Wert des Vereins liegt bei mehr als drei Milliarden Dollar.

Ein Fanschal des 1. FC Heidenheim zum Spiel gegen den FC Chelsea. Der englische Topclub spielt am Donnerstag in der Voith-Arena. SWR Peter Köpple

Von großer Vorfreude berichtet FCH-Fan Stefan Brzoska. "Sowas gab es in Heidenheim noch nie. Und ob es noch einmal so ein Spiel geben wird, weiß man nicht." Er hat zwar keine Karte mehr bekommen, dafür aber sein erwachsener Sohn Noah. Und der rechnet sich auch eine kleine Chance aus: "Nur weil eine Mannschaft die individuell besseren Spieler hat, muss das ja nicht heißen, dass sie besser spielt", hofft Noah. Der Trainer lebe ja auch vor, dass es immer eine Hoffnung gebe, ergänzt Vater Stefan.

Rund 1.700 englische Fans werden am Donnerstag in Heidenheim erwartet. So viele Briten waren noch nie in der Stadt. Etwa 200 von ihnen werden voraussichtlich keine Eintrittskarten haben. "Vielleicht kommen einige zu mir zum Public Viewing in die Kneipe", meint Wirt Frank Zeger. Dann könnte es auch in seinem Café ein ganz besonderer Abend werden.