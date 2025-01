per Mail teilen

Marten Risius ist neuer Spitzenprofessor an der Hochschule Neu-Ulm. Sein Steckenpferd: Falschinformationen. Im SWR-Interview erzählt er, wie sie sich bekämpfen lassen.

Faktenchecks sind kein Allheilmittel gegen Desinformation. Davon ist der Fake-News-Forscher Marten Risius von der Hochschule Neu-Ulm überzeugt. Wie die Gesellschaft stattdessen mit Falschinformationen umgehen könnte, was eine Impfung damit zu tun hat und warum wir nachsichtiger mit anderen Meinungen sein sollten, erklärt der Wirtschaftsinformatiker im SWR-Interview.

SWR Aktuell: Wie können sich Nutzerinnen und Nutzer vor Falschinformationen schützen?

Marten Risius: Oft meint man, man muss nur zeigen, dass etwas falsch ist und dann glauben die Leute das nicht mehr. Dann ist das Problem gelöst. Was man aber eigentlich sieht: Diese korrektiven oder Fact-Checking-Sachen wirken zum Teil, aber sind kein Allheilmittel. Was einen ganz starken Einfluss hat, sind bestehende Einstellungen. Eigentlich bin ich geneigt dazu, jede Information, die meine bestehende Meinung bestärkt, eher zu glauben. Und werte sogar aktiv gegenläufige Informationen ab. Im Englischen wird das "Confirmation Bias" genannt.

Beschäftigt sich in seiner Forschung mit Fake News: Der Wirtschaftsinformatiker und neue Spitzenprofessor an der Hochschule Neu-Ulm, Marten Risius. Im SWR-Interview erzählt er unter anderem, warum Fact-Checking im Kampf gegen Desinformation nicht ausreicht. SWR

SWR Aktuell: Welchen Umgang mit Desinformation schlagen Sie stattdessen vor?

Risius: Eine vielversprechende Methode nennt sich "kognitive Immunisierung". Der Gedanke dahinter ist der "Impfansatz". Man versucht, Menschen beizubringen: Das sind die Narrative, die Strategien, mit denen Leute versuchen, Desinformation zu verbreiten. Und dann gibt man ihnen kleinere, ungefährliche Dosen von Desinformation, durch die sie lernen, sich damit auseinanderzusetzen. Wie eine Impfung. Und das funktioniert deutlich besser als beispielsweise Fact-Checking.

Bin ich bereit, meine Meinung zu ändern? Wenn ich es nicht bin, kann ich auch nicht von der anderen Person erwarten, dass sie es tut.

In Finnland wird die Fähigkeit, mit Informationen umzugehen, an Schulen unterrichtet. Ich finde es auch wichtig, dass beispielsweise die Politik den Diskurs mit Plattformen sucht und versucht, deren Sprache zu sprechen. Denn wenn es Plattformen schaffen, dass sie nicht nur Inhalte runternehmen und radikalisierte Meinungen ausgrenzen, sondern mehr sozial verträglichen Austausch fördern, wäre man schon einen großen Schritt weiter. Wir haben in der EU eigentlich keine eigene soziale Plattform. Die kommen aus China, aus den USA. Vielleicht könnte man Anreize setzen, sowas auch mal zu gründen und dort mehr europäische Werte zu vertreten.

SWR Aktuell: Der Wahlkampf vor der Bundestagswahl ist im vollen Gange. Welche Fake-News-Bewegungen können Sie erkennen?

Risius: Man muss davon ausgehen, dass solche Kampagnen stattfinden. Das sieht man auch in kleineren afrikanischen Ländern, das wird hier genauso stattfinden. Je stärker Gesellschaften auf Onlinemedien zurückgreifen, um in Austausch zu kommen und Politik zu betreiben, desto stärker werden auch ausländische Einflüsse und Desinformationskampagnen.

SWR Aktuell: Vielen sitzt die US-Wahl noch in den Knochen. In deren Vorfeld kursierten zahlreiche Fake News. Welchen Anteil hatte Desinformation Ihrer Einschätzung nach am Ergebnis der US-Wahl?

Risius: Da kann man keine seriöse Schätzung abgeben. Das Interessante ist, wie sich Desinformationskampagnen im Laufe der Zeit gewandelt haben. Bei der ersten Trump-Wahl 2016 war der Fokus auf Bots, die russische Desinformationskampagnen verbreitet haben. Bei der Wahl 2020 waren die Bots gar nicht mehr das Thema, sondern Trump oder die politischen Aktivisten selber, die ihre Desinformationen verbreitet haben. Jetzt, bei dieser US-Wahl, redet man schon von "partizipativer Desinformation", wo es darum geht, dass authentische, realistische Accounts Desinformationen verbreiten. Wo ursprünglich strategische Interessen von bösartigen Akteuren wie Russland, China oder Indien dahinterstanden, kann man heute sagen, dass deren Einfluss zurückgegangen ist. Und dass es mehr dieser gesellschaftliche Diskurs ist, in dem Desinformationen geteilt werden.

So entlarven Sie Fake News Diese Fragen können Sie sich stellen, um zu prüfen, ob es sich um eine seriöse Nachricht oder um Desinformationen handelt: Wer sagt das? Ein Blick auf die Urheberinnen oder Urheber kann schon Hinweise darauf liefern, wie vertrauenswürdig die Information ist. Handelt es sich um eine Meldung der Tagesschau oder doch um eine Satire-Seite? Ein weiterer Tipp ist es, die Quellen zu prüfen. Werden überhaupt Quellen genannt und wen ja, welche? Handelt es sich z. B. um belastbare Studien oder offizielle Daten? Auch das Impressum kann wichtig sein. Hieran lässt sich oft schon erkennen, ob eine bestimmte Interessensgruppe hinter einer Meldung steht. Welche Motivation steckt vielleicht dahinter? In der täglichen Arbeit als Journalist werde man zur Skepsis erzogen, erklärt zum Beispiel André Rehse in seinem Artikel "Wie erkenne ich Fake News?". Er rät: Insbesondere wenn man etwas liest, das einen unmittelbar interessiert, trifft, emotional bewegt, Widerspruch oder Zustimmung hervorruft, sollte man überlegen, ob es vielleicht zu schön ist um wahr zu sein. Was bezweckt derjenige, der die Nachricht postet? Handelt es sich um einen Scherz oder steckt mehr dahinter? Was sagen andere Quellen? Oft hilft es, die Meldung in eine Suchmaschine einzugeben. Haben schon andere Quellen - die man vielleicht besser kennt und als seriös erachtet - bereits etwas zu dem Thema veröffentlicht? Tineye oder Google bieten zum Beispiel auch eine Bildersuchfunktion an. Einfach ein Bild hochladen und checken, ob es bereits in anderem Zusammenhang verwendet wurde. Gibt es einen Faktencheck zu dem Thema? In einigen Fällen gibt es auch schon professionelle Faktenchecks. Einige Beispiele für Faktencheck-Seiten: Der #Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk

vom Bayerischen Rundfunk Die von der EU gefördete Faktencheck-Plattform Fakten gegen Fakes

Das Internetportal Mimikama , ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch

, ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch Das Projekt Hoaxmap , das vor allem Gerüchte über Asylsuchende aufspürt

, das vor allem Gerüchte über Asylsuchende aufspürt Die Non-Profit-Organisation Correctiv Und die SWR3-Redaktion sammelt ihre Faktenchecks hier . Mehr als die Hälfte der EU-Bürger:innen zweifelt am Wahrheitsgehalt von Informationen aus dem Netz. Im Einsatz gegen Desinformationen sehen fast neun von zehn Europäerinnen und Europäer sowohl Tech-Unternehmen als auch die Politik in der Pflicht. IMAGO Steinach

SWR Aktuell: Eines Ihrer Forschungsfelder kreist um die Moderation von Inhalten in sozialen Medien. Wie blicken Sie auf die Entscheidung von Mark Zuckerberg, Chef des Tech-Konzerns Meta, in den USA die Zusammenarbeit mit externen Fact-Checkern zu beenden , wie er sagt "zugunsten der Redefreiheit"?

Risius: Sehr zwiegespalten. Wenn Mark Zuckerberg sagt, dass die Moderation von Inhalten auf der Plattform Zensur ist, dann meint er damit Fehlentscheidungen: dass wir etwas als falsch deklarieren, das gar nicht falsch ist. Zensur zu unterstellen, zu sagen, das ist staatlich organisiert, das sind die etablierten Medien, ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Ich würde mir wünschen, dass die Möglichkeit dieses Fact-Checkings weiterhin besteht.

SWR Aktuell: Fake News finden häufig ihren Weg von den Sozialen Medien in Gespräche mit Bekannten oder Familienmitgliedern. Wie sollte man aus Ihrer Sicht darauf reagieren?

Risius: Mit einer Offenheit für einen kritischen Diskurs. Und nicht mit einer Ablehnung gegen alles, was meiner Meinung widerspricht. Ich bin nicht bereit, meine Meinung zu ändern, kommuniziere das auch. Aber ich würde gerne deine Gründe verstehen, weil es mir hilft, über meine eigene Argumentationsbasis nachzudenken. Wenn man anfängt, zu versuchen, im familiären Umfeld Leute zu missionieren, erzeugt man Streit und zerstört bloß das Sozialgefüge. Ganz selten wird es über solche Diskussionen geschafft, dass man jemanden überzeugt. Ich versuche immer den Check zu machen: Bin ich bereit, meine Meinung zu ändern? Wenn ich es nicht bin, kann ich auch nicht von der anderen Person erwarten, dass sie es tut. Im Gespräch zu bleiben und auch im ganz konkreten Familienfall den Personen Wertschätzung zu geben und sie nicht auf diese eine komische Einstellung zu reduzieren, ist wichtig. Das soziale Gefüge, soziale Verbundenheit ist ein riesiger Faktor, dass jemand sich nicht weiter radikalisiert.