Die Landesregierung soll mehr für die Verkehrswende auf der Ostalb tun, findet der Verkehrsclub Heidenheim und ruft zu einer Demo auf. Deswegen wird die B19 am Sonntagnachmittag gesperrt.

Wegen einer Fahrrad-Demonstration wird die B19 zwischen Aalen (Ostalbkreis) und Heidenheim am Sonntagnachmittag gesperrt. Die Radler wollen damit erreichen, dass sich die baden-württembergische Landesregierung mehr für die Verkehrswende auf der Ostalb einsetzt.

Veranstalter sind neben dem Verkehrsclub Heidenheim (VCD) der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

Demo auf B19 bei Heidenheim: Kritik an Landesregierung

Sie wollen mit ihrer Protestfahrt am Sonntag in zwei Gruppen starten - von Heidenheim und von Aalen aus. Treffen wollen sie sich in der Mitte, in Oberkochen. Dort soll ein großer neuer Kreisverkehr entstehen.

Ihre Kritik: Straßenprojekte würden in kürzester Zeit vorangetrieben, während sich bei der Brenzbahn praktisch nichts tue und die Planungen für einen Radschnellweg von Heidenheim nach Aalen feststeckten. Die B19 wird am Sonntagnachmittag ab 13:30 Uhr gesperrt sein.