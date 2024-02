Vision Zero: Fahrrad-Demo in Ulm

Eine Demo von Radfahrern hat am Sonntag in Ulm und Neu-Ulm den Autoverkehr ausgebremst. Mehr als 50 Radler beteiligten sich an einer Gedenkfahrt für einen verstorbenen Aktivisten.

Eskortiert von der Polizei fuhren am Sonntagnachmittag mehr als 50 Radler durch die Innenstädte von Ulm und Neu-Ulm. Der Fahrradclub ADFC Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm hatte zu einer Gedenkfahrt für den bei einem Unfall verstorbenen Radfahrer-Aktivisten Andreas Mandalka, alias Natenom, aufgerufen.

Radfahrer in Ulm fordern mehr Schutz für Fußgänger und Radfahrer. SWR Torsten Blümke

Radler-Demo in Ulm mit weißem Kittel und schwarzem Kreuz

Gegen 14:30 Uhr versammelten sich auf dem Ulmer Münsterplatz Radfahrer und Radfahrerinnen mit weißem Kittel oder T-Shirt, die auf dem Rücken ein schwarzes Kreuz zeigten. Norbert Schulz vom Vorstand des ADFC-Kreisverbands verwies in einer kurzen Rede auf die Forderungen, für die sich der bundesweit bekannte Radfahrer und Blogger Natenom einsetzte: für eine sichere Radverkehrsinfrastruktur und sichere Überholabstände. Der 43-jährige Aktivist Natenom war Ende Januar bei einem Unfall bei Neuhausen (Enzkreis) mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und getötet worden.

Vor der Gedenkfahrt durch Ulm und Neu-Ulm gab es eine kurze Kundgebung und eine Schweigeminute auf dem Münsterplatz. SWR Torsten Blümke

Schulz: Jeder dritte Unfall in Ulm ist ein Fahrrad-Unfall

Laut ADFC ist jede dritte Unfall in Ulm ein Fahrradunfall. Von 2016 bis 2022 wurden demnach 787 Unfälle mit Radfahrern registriert; an den meisten waren Autofahrer beteiligt. Zudem gibt es in Ulm einen hohen Anteil von gemeinsamen Geh-und Radwegen, was zu Konflikten führt und Fußgänger gefährdet. Kritisch seien auch die Radspuren auf Straßen. Oft werde der Mindestabstand von 1,5 Meter beim Überholen von Radfahrern durch Autofahrer nicht eingehalten, sagte die ADFC-Kreisvorsitzende Katrin Voß-Lubert dem SWR.

Start zur Gedenkfahrt durch Ulm und Neu-Ulm. Mehr als 50 Radler beteiligten sich daran. SWR Torsten Blümke

Radfahrer fordern baulich getrennte Radwege

Auf der Demo forderten die Radler baulich getrennte Radwege, getrennt vom Auto- , aber auch vom Fußgängerverkehr. An Stellen, wo dies nicht möglich sei, zum Beispiel in der Söflinger Straße oder im Mähringerweg, müsse stärker auf den Mindestüberholabstand hingewiesen werden. Auch verstärkte Kontrollen seien nötig. An Kreuzungen müsse die Verkehrsführung sicherer gestaltet werden, so dass Autofahrer und Radler nicht in Konflikt geraten.

"Ziel der gesamten Verkehrspolitik ist die Vision Zero: keine Toten im Straßenverkehr"

Gegenüber dem SWR räumt Norbert Schulz vom ADFC-Kreisverband auch ein, dass sich auch Radler oft nicht an Verkehrsregeln halten. Dies habe er selbst schon beobachtet.

Gedenkfahrten auch in Pforzheim und Offenburg

Gedenkfahrten wie in Ulm und Neu-Ulm gab es am Sonntag auch in Pforzheim und in Offenburg. Sie sollten ebenso auf alle auf deutschen Straßen verletzten und getöteten Fußgänger und Radfahrenden aufmerksam machen.