Das schöne Wetter am Wochenende haben viele Motorradfans, Radlerinnen und Radler für Ausflüge genutzt. Es gab leider in der Region auch etliche schwere Unfälle mit Zweirädern.

Am Wochenende sind in der Region bei Unfällen mehrere Motorrad- und Radfahrer schwer verletzt worden. Nahe Kirchberg an der Iller (Kreis Biberach) war am Samstag ein Rettungsschrauber im Einsatz. Ein 38 Jahre alter Rennradler war von hinten von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Warum der 27-jährige Autofahrer den Radler übersah, ist laut Polizei ungeklärt.

In Rainau-Buch im Ostalbkreis kam am Samstag ein Pedelec-Fahrer vom Bucher Stausee. Der 72-Jährige wurde von einem Auto erfasst, das nach links abbog. Der Autofahrer hatte den Radler, der bei dem Zusammenprall schwer verletzt wurde, offenbar übersehen.

Zu schnell oder betrunken

Junge Motorradfahrer verunglückten alleinbeteiligt in Ellwangen und Schwäbisch Gmünd. In Heuchlingen im Kreis Heidenheim wurde eine Motorradfahrerin laut Polizei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit aus der Kurve getragen und beim Zusammenprall mit einem Betonrohr schwer verletzt.

In Laupheim prallte ein betrunkener Mofafahrer in der Nacht zu Sonntag auf ein Auto, das abbiegen wollte und erlitt schwere Verletzungen.