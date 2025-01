In der Nacht auf Sonntag ist in Aalen-Unterkochen in einem Rohbau ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr bleibt aber wegen Glutnestern noch die ganze Nacht vor Ort.

Audio herunterladen (732 kB | MP3) In Aalen-Unterkochen (Ostalbkreis) ist die Feuerwehr seit Sonntagnacht wegen eines Großbrandes in einem Rohbau im Einsatz. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Es werden noch letzte Glutnester gelöscht, so der stellvertretende Stadtbrandmeister von Aalen, Jürgen Scherer. Das könne noch bis Montagmorgen dauern. In der Nacht auf Sonntag ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte fast nur von außen löschen, da das Haus als einsturzgefährdet eingestuft wurde. onw-images/Jason Tschepljakow Bei dem Gebäude handelt es sich um einen alten Gasthof mit Hotel in der Ortsmitte Unterkochens. Das Haus wird derzeit saniert. Laut Scherer sind die Löscharbeiten schwierig gewesen, da das vierstöckige Haus nicht stabil war und somit nur von außen gelöscht werden konnte. Risse im Gebäude entdeckt Man habe Risse im Gebäude entdeckt. Experten des Technischen Hilfswerks (THW) und ein Statiker waren vor Ort, um zu prüfen, ob das Haus einstürzen könnte. Man habe nun festgestellt, dass das Gebäude sicher genug steht. Die Bewohner des Nachbarhauses können daher in ihren Wohnungen bleiben. 130 Einsatzkräfte waren in Aalen-Unterkochen vor Ort. Um an die Flammen in dem Rohbau zu gelangen, nutzten sie auch das Gerüst an dem Gebäude. onw-images/Jason Tschepljakow Brand in Rohbau galt zunächst als gelöscht Eine Polizeistreife hatte den Brand gegen 2:30 Uhr in der Nacht auf Sonntag bemerkt. Das Feuer breitete sich im Gebäude aus. Eine Stunde später schienen die Flammen zunächst gelöscht, so die Polizei. Doch am frühen Sonntagmorgen kam erneut eine Brandmeldung. Dieses Mal war das Feuer im Dachstuhl bemerkt worden. Zum Teil schlugen die Flammen meterhoch. Weiträumige Sperrung in Aalen-Unterkochen Das Gebiet in Aalen-Unterkochen war um die Einsatzstelle herum für Stunden weiträumig abgesperrt. Laut Jürgen Scherer waren bis zu 130 Einsatzkräfte vor Ort. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt.