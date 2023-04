In einer Tiefgarage in Ulm ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Häuser mussten nach ersten Angaben der Polizei evakuiert werden.

In einer Tiefgarage im Ulmer Wohngebiet Eselsberg ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die dunklen Rauchwolken waren weithin sichtbar. Laut eines Beobachters vor Ort wurden drei Menschen verletzt, drei Autos brannten aus. Brand einer Tiefgarage in Ulm: Die Feuerwehr löschte die Flammen und belüftete die Garage. SWR Maja Nötzel Nach ersten Angaben der Polizei mussten mehrere Häuser über der Tiefgarage für kurze Zeit evakuiert werden, weil die Bewohner durch den Rauch gefährdet waren. Die Feuerwehr kontrollierte auch verschlossenen Wohnungen, um sicher zu gehen, dass niemand in Gefahr war. Neben Feuerwehr und Kriminalpolizei waren Seelsorger vor Ort, die die Bewohner betreuten. Eine Zufahrtsstraße musste gesperrt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.