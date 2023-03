per Mail teilen

Ein Großaufgebot der Feuerwehrkräfte war in der Nacht zu Dienstag im Heidenheimer Stadtteil Mergelstetten im Einsatz. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war in Flammen geraten.

In der Nacht zu Dienstag musste die Feuerwehr zum Großeinsatz in den Heidenheimer Staddteil Mergelstetten ausrücken. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brannte lichterloh. 15 Menschen mussten evakuiert werden. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrfamilienhaus - Bewohner evakuiert

Die Polizei war nach Mitternacht alarmiert worden. Die Feuerwehr sei mit Einsatzkräften der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen, hieß es. Als diese eintrafen habe der Dachstuhl bereits in Flammen gestanden. Ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnräume konnte jedoch verhindert werden. Die Bewohner und Bewohnerinnen von insgesamt acht Wohneinheiten wurden zu ihrer Sicherheit evakuiert. Sie wurden in verschiedene Unterkünfte gebracht und können erstmal nicht zurück in ihre Wohnungen.

Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.