Am Landgericht Ulm geht der Prozess um den Angriff auf einen Polizisten in Zivil in die letzte Phase. In ihrem Plädoyer hat die Staatsanwältin hohe Haftstrafen gefordert.

Die Staatsanwaltschaft fordert im Prozess um den Angriff auf einen aus Mannheim stammenden Polizisten in Zivil in Ulm hohe Haftstrafen für die drei Angeklagten. Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung will die Anklage zehn beziehungsweise elf Jahre Haft für zwei Angeklagte. Für den dritten Angeklagten forderte die Staatsanwältin am Mittwoch sechs Jahre Haft nach Jugendstrafrecht. Verteidigung sieht Angriff in Ulm als gefährlich Körperverletzung Die Verteidigung fordert für alle drei Angeklagten deutlich geringere Haftstrafen. Sie plädiert auf Urteile wegen gefährlicher Körperverletzung, nicht wegen versuchten Mordes: fünf und viereinhalb Jahre Haft für zwei Angeklagte, für den Heranwachsenden zwei Jahre Haft. Angriff im Februar - Polizist in Zivil schwer verletzt Den drei Männern wird vorgeworfen, im Februar dieses Jahres in Ulm den Polizisten angegriffen und schwer verletzt zu haben. Das 25-jährige spätere Opfer hatte die Männer und einen weiteren damals 13-jährigen Jungen angesprochen, weil sie maskiert waren und ihm verdächtig erschienen. Er verständigte den Notruf und hatte der Gruppe folgen wollen, als er angegriffen wurde. Die Täter sollen auf ihn eingeschlagen und gegen seinen Kopf getreten haben. Angeklagte schweigen oder streiten Angriff in Ulm ab Zwei der Angeklagten streiten den Angriff ab, der Dritte weist die Vorwürfe zurück. Gegen den heute 14-jährigen mutmaßlich Tatbeteiligten wurden die Ermittlungen eingestellt, da er zum Tatzeitpunkt strafunmündig war. Er sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Prozess aus. Über den Inhalt der Aussage wurde nichts bekannt. Das Urteil am Landgericht Ulm soll am Donnerstag, 3. August, gesprochen werden.