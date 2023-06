Im Prozess gegen drei Angeklagte um den Angriff auf einen Polizisten in Zivil in Ulm sollte am Freitag ein 14-Jähriger aussagen. Der Jugendliche wollte sich allerdings nicht äußern.

Weil er als wichtiger Zeuge im Prozess um den Angriff auf einen Polizisten in Zivil in Ulm nicht aussagen will, soll ein 14-Jähriger nun in Beugehaft, offiziell Ordnungshaft genannt. Er sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit angehört werden. Der Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ist am Freitag am Landgericht Ulm fortgesetzt worden. 14-Jähriger war bei Angriff auf Polizisten in Zivil noch strafunmündig Der 14-Jährige soll bei der Tat im Februar 2023 dabei gewesen sein. Weil er damals noch 13 Jahre alt war, gilt er als strafunmündig, die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. Der Jugendliche war schon zum Prozessauftakt am Montag als Zeuge geladen, da erschien aber nicht. Angriff in Ulm: Polizist schildert vor Gericht Todesangst Den drei Angeklagten im Alter von 18, 24 und 25 Jahren wird vorgeworfen, ihr Opfer nachts in Ulm angegriffen und schwer verletzt zu haben. Das Opfer, ein 25-jähriger Polizeibeamter auf Probe im Bereich des Präsidiums Mannheim, schilderte zum Prozessauftakt vor Gericht umfangreich den Angriff. Er habe Todesangst gehabt. Tathergang in Ulm bei Angriff auf Polizisten in Zivil Die Männer sollen zum Tatzeitpunkt vermummt gewesen sein. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen waren sie dem späteren Opfer in der Tatnacht in der Ulmer Innenstadt deswegen aufgefallen. Der 25-Jährige habe die Gruppe angesprochen, die Polizei gerufen und ihnen folgen wollen, als er angegriffen wurde. Einer der Angeklagten weist die Vorwürfe zurück, die anderen beiden schweigen bislang. Im Prozess werden insgesamt 26 Zeugen und ein Sachverständiger gehört. Mit einem Urteil wird Anfang August gerechnet.