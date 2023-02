Angriff auf Polizisten in Ulm: Drei Tatverdächtige in Haft

In Ulm sind drei Männer wegen des Angriffs auf einen Polizisten in Zivil verhaftet worden. Sie befinden sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm in Untersuchungshaft.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach eigenen Angaben vier Verdächtige nach dem Angriff auf einen Polizisten in Zivil in Ulm gefasst. Drei Männer sind demnach in Untersuchungshaft. Es handele sich um einen 18-Jährigen sowie um zwei 23 und 24 Jahre alte Männer. Außerdem sei ein 13-jähriger Junge dabei gewesen. Der Junge sei nach der vorläufigen Festnahme seinen Eltern übergeben worden. Bei den drei jungen Männern handelt es sich nach Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei um einen 18-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, außerdem um einen türkischen 23-Jährigen und einen 24 Jahre alten Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit. Der Gruppe wird vorgeworfen, vor gut einer Woche den 25 Jahre alten Mann angegriffen und schwer verletzt zu haben. Der Polizist war laut den Ermittlern privat am Kornhausplatz in Ulm unterwegs und hatte bemerkt, dass sich die Gruppe auffällig verhielt. Er habe Kollegen gerufen, die Gruppe habe ihn jedoch bemerkt und angegriffen. Ulm Polizeigewerkschaft: "menschenverachtende" Attacke Polizist nach Angriff in Ulm erstmals befragt Der Polizist, der am Mittwoch in Ulm bei einem Angriff schwer verletzt worden war, konnte jetzt erstmals befragt werden. Die Gewerkschaft der Polizei hat die Attacke scharf verurteilt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Innenminister Strobl lobt Arbeit der Ermittlungsgruppe Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte nach dem Ermittlungserfolg des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwoch die Arbeit der Ermittlungsgruppe. Sie habe herausragende Arbeit geleistet. Strobl verurteilte zudem den brutalen Angriff auf den Polizisten auf das Schärfste, so die Mitteilung. "Gewalt gegen Polizeibeamte, gegen die, die uns schützen, geht überhaupt nicht. [...] Dem verletzten Polizeibeamten wünsche ich eine schnelle und vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie." Es sei sehr wichtig, eine so brutale und verabscheuungswürdige Tat rückstandslos aufzuklären, erklärte der Innenminister. 25-jähriger Polizist auf dem Weg der Besserung Der 25-Jährige war bei dem Angriff schwer verletzt worden. Er sei noch in stationärer Behandlung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann befinde sich aber auf dem Weg der Besserung. In der Nacht der Tat hatte es sofort eine groß angelegte Fahndung gegeben, zunächst erfolglos. Nun hätten intensive Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Spur der Beschuldigten geführt.