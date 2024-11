Die Polizei hat nach einem SEK-Einsatz in einem Wohngebiet in Aalen einen bewaffneten Mann festgenommen. Er soll am Montagvormittag eine Frau bedroht haben.

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Montag ein Aalen einen bewaffneten Mann festgenommen. Der 49-Jährige soll am Morgen in einem Wohnhaus eine Frau mit einer Waffe bedroht haben. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Audio herunterladen (542 kB | MP3) Bewaffneter Mann in psychischem Ausnahmezustand Der 49 Jahre alte Mann befand sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Als eine Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes heute Morgen zu ihm kam, um ihn zu versorgen, bedrohte er sie mit einem Messer und einer Pistole. Darüber hatte die "Schwäbische Post/Gmünder Tagespost" zuerst berichtet. Bedrohte Frau konnte fliehen Der Mann hatte sich laut Bericht mehrere oberflächliche Schnittwunden zugefügt. Die Frau konnte unverletzt fliehen. Sie verständigte die Polizei. Auch ein Rettungsdienst wurde gerufen. SEK-Einsatz in Aalener Wohngebiet Die Polizei war mit 20 Kräften vor Ort. Zudem rückte das SEK unter anderem mit einem gepanzerten Fahrzeug an. Das Gebiet wurde abgesperrt. Das SEK konnte den Mann widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde ärztlich behandelt. Er soll in eine Fachklinik eingeliefert werden. Die Polizei fand im Haus eine Luftdruckwaffe, für die keine Erlaubnis nötig ist. Die Ermittlungen laufen.