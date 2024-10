Polizeieinsatz in Zoznegg beendet: Mann lässt sich festnehmen

Ein angeblich bewaffneter Mann hat am Montag für einen großen Polizeieinsatz in Zoznegg im Kreis Konstanz gesorgt. Er verschanzte sich in einem Wohnhaus. Am Abend ergab er sich.

Wegen eines möglicherweise bewaffneten Mannes in einem psychischen Ausnahmezustand, hatte die Polizei am Montag ein Wohngebäude in Zoznegg, einem Ortsteil der Gemeinde Mühlingen (Kreis Konstanz), weiträumig abgesperrt. Kurz vor 19 Uhr nahm die Polizei den Anfang 20-Jährigen schließlich widerstandslos in Gewahrsam. Dabei habe er keine Waffe bei sich getragen, heißt es in einer Mitteilung. Die Ermittlungen dauerten noch an. Zu einer realen Bedrohung durch den jungen Mann sei es nach den bisherigen Ermittlungen nicht gekommen.

Die Polizei sei am frühen Montagnachmittag in den Ortsteil Zoznegg ausgerückt, weil es Hinweise auf den Betroffenen gegeben habe, heißt es weiter. Beamte des Sondereinsatzkommandos (SEK) und geschulte Beamte, welche die Gesprächsführung übernommen hätten, seien in den Einsatz eingebunden gewesen. Auch ein Polizeihubschrauber sei kurzfristig eingesetzt worden.