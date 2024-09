Bretten: Polizei nimmt mutmaßlich bewaffneten Mann in Garage fest

Der große Polizeieinsatz im Brettener Stadtteil Bauerbach ist beendet. Die Polizei hat den 84-jährigen Mann, der sich in seiner Garage verschanzt hatte, festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Seit etwa halb 10 Uhr am Montagvormittag hatte der 84-Jährige die Polizei in Bretten-Bauerbach in Atem gehalten. Eine Zeugin hatte sich zuvor bei den Beamten gemeldet und auf den Senior hingewiesen, der sich in einer Garage verschanzt hatte. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Verdacht auf Schusswaffe: Häuser in Bretten evakuiert

Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der Mann Zugriff auf eine Schusswaffe hat, war auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen worden. Zwischenzeitlich waren auch umliegende Häuser vorsichtshalber geräumt worden. Eine Gefährdung für andere lag nicht vor. Die weiteren Hintergründe sind derzeit noch unklar.

+++ UPDATE zur Lage in Bauerbach/Bretten +++ Der 84-jährige Mann konnte festgenommen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Weitere Informationen folgen. Eure #Polizei #KarlsruhePosted by Polizei Karlsruhe on Monday, September 30, 2024